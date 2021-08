Emmentalisches Schwingfest – Von Weissenfluh ist erstmals Kranzfestsieger Kilian von Weissenfluh gewinnt im Kemmeriboden sein erstes Kranzfest. Und Florian Gnägi wird mit 32 Jahren jüngstes Mitglied im 100er-Club. Reto Kirchhofer

Es gibt Momente, da stört einen die Einstellung des Regens: immer von oben herab.

Am Sonntagnachmittag war es im Kemmeriboden wieder einmal so weit. Die Bühne hätte doch eigentlich den beiden Schlussgangteilnehmern am «Emmentalischen» gehört: Matthias Aeschbacher und Kilian von Weissenfluh. Aber just in diesem Moment zog der Regen die Aufmerksamkeit volle Kanne auf sich; es goss und goss, das Sägemehl wurde schwer und tief, die Protagonisten waren platschnass, und sie wirkten in ihren Aktionen von Minute zu Minute schwerfälliger.

Dennoch war es ein Kampf, den zumindest einer nie vergessen wird: Kilian von Weissenfluh. Dem Berner Oberländer genügte der gestellte Schlussgang gegen Aeschbacher, er gewann das «Emmentalische» mit einem Viertelpunkt Vorsprung auf Kilian Wenger und holte seinen ersten Kranzfestsieg.