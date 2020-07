Dürrenmatts düsterer Kosmos – Vom Weltschmerz unter fliegenden Himmelskörpern Friedrich Dürrenmatt schuf parallel zu seinem literarischen ein atemberaubendes bildnerisches Werk. Eine repräsentative Auswahl seiner Grafiken und Zeichnungen ist aktuell in Spiez zu entdecken. Marianne Mühlemann

Friedrich Dürrenmatt: Selbstporträt, Wien, 1978, Gouache und Kreide auf Papier. Sammlung Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Hätten Sies gewusst? Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), der Autor mit Weltruf, der den «Besuch der alten Dame» oder die «Physiker» schrieb, wäre eigentlich lieber Maler geworden. Schon als Kind zeichnete der Pfarrerssohn aus Konolfingen leidenschaftlich gern. Damals vorab Helden, Soldaten im Kampf und Himmelskörper. Der kleine «Fritz» zeichnete so präzise und authentisch, dass er mit seiner Darstellung der «Schweizer Schlacht» als Zwölfjähriger beim Wettbewerb des Pestalozzi-Kalenders den Hauptpreis, eine Uhr, abräumte. Und er zeichnete und malte weiter. So wuchs parallel zum literarischen auch ein umfangreiches bildnerisches Werk, das den Blick in sein künstlerisches Schaffen vertieft.