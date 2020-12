Ex-Räblus-Legende geht ins Seeland – Vom Schwellenmätteli nach Lüscherz Die Berner Gastrogrösse Vincent von Wattenwyl übernimmt den Goldenen Sternen in Lüscherz, der für kurze Zeit sogar im Gastroführer «Gault Millau» figurierte. Markus Dütschler

Vincent von Wattenwyl – hier an seinem früheren Wirkungsort in der Räblus-Küche – übernimmt 2021 den Goldenen Sternen in Lüscherz. Foto: Jürg Spori

Das Wirtepaar Vincent und Lupita von Wattenwyl übernimmt per 1. März 2021 den Goldenen Sternen in Lüscherz. Bekannt war von Wattenwyl als Pächter der Räblus in der Berner Altstadt. Diese brannte 2010 ab, seither gibt es keinen Gastrobetrieb mehr in der Liegenschaft. Danach war von Wattenwyl verantwortlich für die Schwellenmätteli-Betriebe. Nun will er in Lüscherz laut einem Communiqué eine «ehrliche, bodenständige, regionale Küche» anbieten.

Die Vorgänger im Seeländer Gasthof, Erik Schröter und Patrizia Peer, versuchten es 2019 auf einer anderen Flughöhe. Im «Gault Millau» 2020 bekam das Lokal 15 Punkte. Während des kurzen Gastspiels gab es im Bielerseedorf zwei Gourmetlokale, wobei sich das andere, das Restaurant 3 Frische, seiner 14 Punkte seit Jahren erfreut. Von Wattenwyl möchte an die Zeiten der berühmten Sternen-Wirte Bruggisser und Lüthi anknüpfen, die weit länger dauerten.