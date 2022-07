Schüler leiten den Specht – Vom Schulzimmer in die Gaststube Im Restaurant Specht in der Burgdorfer Altstadt schmeissen Jugendliche während einer Woche den Laden. Gabriel Volken Adrian Moser (Fotos)

Eine Schülerin wallt den Teig aus. Für die zwölf Jugendlichen ist es eine intensive Woche. Foto: Adrian Moser

In der Küche des Restaurants Specht herrscht emsiges Treiben. Aus grossen Töpfen steigen die Gerüche von Pouletfleisch und kochendem Gemüse in die Nase. Am Abend wird als Hauptgang Chicken-Curry mit Saisongemüse auf der Speisekarte stehen.

Brian Müller mag die Arbeit am Gelati-Stand, weil er so den kompletten Tätigkeitsbereich überblickt. Foto: Adrian Moser Auch ausgelassene Momente gehören dazu. Foto: Adrian Moser 1 / 2

Initiiert worden ist das Projekt vom Bildungszentrum Emme in Langnau. Eine Woche lang führen zwölf Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen des berufsvorbereitenden Schuljahres das Restaurant Specht in der Burgdorfer Altstadt. Sie übernehmen sämtliche Aufgaben: Sie stellen Waren bereit, kochen, servieren, organisieren die Reservationen oder kümmern sich um die Social-Media-Präsenz.