Tagestipp: «The Euphoria of Being» – Vom schieren Glück, am Leben zu sein In einem berührenden Dokumentarfilm proben eine Holocaust-Überlebende und eine junge Tänzerin zusammen ein Stück. Regula Fuchs

Annäherung der Generationen: «The Euphoria of Being». Foto: zvg

Die Ungarin Eva Fahidi hat das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überlebt. Als sie 90 ist, wird sie angefragt, in einem Tanztheater auf der Bühne zu stehen, zusammen mit einer jungen Tänzerin. Die Regisseurin Réka Szabó hat die Proben und die Annäherung der Generationen 2019 in ihrem Film «The Euphoria of Being» festgehalten. Es geht um die erlebten Traumata, um körperliche Grenzen und um die alles andere als banale Feststellung, dass es wirklich gut sei, am Leben zu sein. (reg)

