Ein Stück Italien in Bern – Vom Migrantenversorger zur Lifestyle-«Boutique» Ferrari Vins et Comestibles kommt in neue Hände. Doch das Spezialgeschäft in der Berner Münstergasse bleibt in seiner Eigenart erhalten. Markus Dütschler



Die Ferrari-Inhaberinnen Monica De Simone (l.) und Manuela Lardo verkaufen ihr Geschäft. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer das Lebensmittelgeschäft Ferrari an der Münstergasse 49 betritt, wähnt sich in Italien. Aus dem Radio dringt der Wortschwall eines italienischen Radiomoderators. Im Schaufenster hängen mächtige Prosciutti, im Weinregal stehen Barbera und Barolo, und in der Kühlvitrine locken Gerichte mit gefüllten Teigwaren. Mit «Buongiorno» werden alle begrüsst. Wer will und kann, bleibt bei Italienisch, sonst gehts berndeutsch weiter.

«Diese Italianità ist uns sehr wichtig», sagen die Inhaberinnen Manuela Lardo und Monica De Simone. Viele Kundinnen und Kunden fühlten sich beim Eintreten wie in den Ferien. Das Angebot ist klar fokussiert, der Laden italienisch geprägt – und nicht mediterran von Griechenland bis Marokko. «Auch wenn es dort ebenfalls gute Sachen gibt», wie De Simone einräumt.