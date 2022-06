Abo US-Motorradgang – Vom Kriegstrauma zum Rockermythos: Die Geschichte der Hells Angels

Am Donnerstag kommt es im Berner Prozess zur Urteilsverkündung. Die Anfänge der Gangs gehen bis in die 1940er-Jahre zurück. In der Schweiz sorgten die «Halbstarken» für Unruhe.