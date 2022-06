Ukrainische Geflüchtete in Biel – Vom Krieg in den sicheren Hörsaal Olena Yatsenko und Eduard Didkovskyi studieren jetzt an der Fachhochschule in Biel. Es ist für sie nicht einfach, in Sicherheit zu sein, während in ihrer Heimat weiterhin Krieg ist. Vanessa Naef (BT)

Olena Yatsenko und Eduard Didkovskyi an der Berner Fachhochschule Biel. Foto: Rabih Haj-Hassan

Olena Yatsenko und Eduard Didkovskyi sitzen in der Cafeteria der Berner Fachhochschule (BFH) in Biel. Noch vor kurzem haben die Forscherin und der Student in der Ukraine Schutz vor Luftangriffen und Bomben gesucht. Beide haben Familienmitglieder, die weiter den russischen Angriffen ausgesetzt sind. Biel ist ein neues Kapitel in ihrem Leben.