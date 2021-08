Die Erfolgsgeschichte der Gelateria di Berna – Vom Fabriklädeli zum Gelato-Kult Die Gelateria di Berna ist auf Expansionskurs. Mitgründer Hansmartin Amrein sagt, was «Flouse im Chopf» und Rückschläge mit dem Gelato-Business zu tun haben. Alexandra Elia

Hansmartin Amrein und Christof Reusser präsentieren die Zubereitung der beliebten Sorte Mare di Berna. Foto: Adrian Moser

Eine weisse Masse wird aus der grossen, silbern glänzenden Maschine gepresst. «Fior di Latte», erklärt Hansmartin Amrein, einer der Gründer der Gelateria di Berna. In der Filiale gegenüber dem Marzilibad zeigt er, wie die populärste ihrer Gelato-Sorten zubereitet wird: Mare di Berna. Die Grundmasse wird in einem Behälter aufgefangen. Gemeinsam mit Christof Reusser füllt Amrein nun die wichtigste Zutat, die Schokolade, obendrauf. Zum Schluss werden mit präzisen Strichen blumenförmige Verzierungen auf die Oberfläche gezeichnet. Das Gelato ist bereit zur Präsentation in der Vitrine.