Thunerseespiele mit «Io senza te» – Vom Eurovision-Helden zum Berner Stadtoriginal Marc «Cuco» Dietrich wirkt wie der bärige Gegenentwurf zur glitzernden Karriere von Peter, Sue & Marc. Trotz Tiefschlägen hat er sich mit dem Leben versöhnt. Michael Feller

Marc «Cuco» Dietrich im Fasnachtskeller. Das Tischchen war einst einer von 144 Scheinwerfern im alten Wankdorfstadion. Foto: Barbara Héritier

«Eine grosse Ehre» sei das, findet Marc Dietrich. Die Geschichte von Peter, Sue & Marc wird im Musical «Io senza te» erzählt. Da ist nichts von Überdruss. Auch wenn die Zeit des erfolgreichen Musik-Trios lange her ist und ihn das, was danach kam, eigentlich nicht mehr interessiert: Cuco, wie ihn alle nennen, plaudert fürs Leben gern und erzählt bereitwillig von damals. Doch der 74-Jährige hängt den Ereignissen in seinem spannenden Leben nicht nach. Er lebt längst im Moment.