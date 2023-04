Auf einer Runde Ostern erleben – Vom Ei zum Kreuz, vom Kreuz zum Ei Trotz Krieg und Alltagsgewalt: Die Botschaft vom brutalen Tod am Kreuz und der Hoffnung an Ostern ist vielen fremd geworden. Huttwil geht daher neue Wege. Stephan Künzi

Markantes Ei, markanter Zwiebelturm: Der Start zum Huttwiler Osterweg ist unübersehbar. Foto: Marcel Bieri

Das Ei. Übergross und unübersehbar steht es auf dem Brunnenplatz im Herzen von Huttwil, matt glänzt das Metall seiner Schale in der milden Sonne. Unweigerlich zieht es die Aufmerksamkeit der vorbeieilenden Passantinnen und Passanten auf sich – doch halt!

Plötzlich fällt der Blick auf das noch grössere Kreuz zur Rechten und auf die Kirche mit dem markanten Zwiebelturm zur Linken. Richtig. Ostern ist weit mehr als die bekannten Attribute, die zum traditionellen Fest am Frühlingsanfang gehören. Weit mehr also als farbige Eier, Schoggihasen und versteckte Osternester.

Willkommen auf dem Huttwiler Osterweg, auf dieser Runde über acht Posten, zu der die reformierte und die katholische Kirche ins Städtli am Rand des Oberaargaus einladen.

Am Anfang war der Kreuzweg

Nur acht Posten? Zumindest die Katholikinnen und Katholiken werden ob dieser Zahl stutzen. Sie denken an den traditionellen Kreuzweg, der über vierzehn Stationen darstellt, wie Jesus leidet und schliesslich stirbt. Er ist in ihrem Glauben fest verankert und als Bilderbogen in ihren Kirchen auch präsent.

Ja, bestätigt Fred Palm, dem Huttwiler Osterweg liege in der Tat die Idee des Kreuzwegs zugrunde. Allerdings fokussiere dieser stark den letzten Gang im Leben von Jesus. Der reformierte Pfarrer und Mitinitiant des ökumenischen Projekts seht mit einer Schar Interessierter am Start beim übergrossen Ei und fährt fort: Die Runde durch das Städtli nehme zwar ein paar dieser Themen auf, suche gleichzeitig aber einen breiteren Zugang zu dem, was an Ostern passiert sei.

Acht statt vierzehn Stationen: Der Huttwiler Osterweg sei zwar kein klassischer Kreuzweg, nehme aber ein paar Ideen aus der katholischen Tradition auf, sagt Pfarrer Fred Palm. Foto: Marcel Bieri

Wer am klassischen Kreuzweg hängt, wird trotzdem nicht zu kurz kommen. Später wird Palm zur katholischen Kirche führen, wo die vierzehn Posten ausführlich erklärt werden. Im Innern laden die vierzehn Bilder auf farbigen Glasfenstern zur stillen Betrachtung ein.

Brezel backen, Balken schultern

Zuerst allerdings gilt es, Ostern mit ganz verschiedenen Sinnen zu erfassen. Gleich beim ersten Halt kommen die Hände ins Spiel, jeder und jede darf sich im Kühlschrank mit einem Stück Teig bedienen, daraus eine Brezel formen und diese im bereitstehenden Ofen ausbacken. Brezeln? Palm klärt auf: Das verschlungene Gebäck bilde die einfachste Form einer Fesselung ab und sei früher nur in der Zeit vor Ostern hergestellt worden.

Auf dem Tisch liegt auch ein Seil bereit. Es lädt dazu ein, die Fesselung am eigenen Leib zu erfahren.

1 / 2 Verschlungenes Gebäck: Die Brezel erinnert an die Fesselung zu Beginn des Leidens und Sterbens von Jesus (Bildstrecke). Foto: Marcel Bieri

In der biblischen Überlieferung steht die Fesselung ganz am Anfang des Leidens und Sterbens von Jesus. Es folgt das Tragen des schweren Kreuzes – unversehens ist Palm beim zweiten Posten angekommen. Balken verschiedener Länge und verschiedenen Gewichts warten hier darauf, geschultert zu werden. Der Pfarrer geht mit gutem Beispiel voran und buckelt flugs eines der Hölzer. Das sieht lockerer aus, als es ist. Auf Dauer, seufzt er, würde ihn die Last wohl erdrücken.

Vom Webstuhl zur Musik

Entsprechend ist der Weg zum Kreuz von Schweiss, aber auch von Blut geprägt. So erzählt es die christliche Tradition und weiter: Da tritt die heilige Veronika auf den Plan und reicht Jesus ein Tuch, mit dem er sich das Gesicht abwischt. «Sie kann die Situation nicht ändern, macht aber etwas, das in ihrer Macht steht», führt Palm wieder einen Posten weiter aus. Genauso könne man sich auch heute um Einsame, um Kranke, ja, generell um Menschen in schwierigen Situationen kümmern. Sagts und setzt sich an den Webstuhl, auf dem alle, die hier vorbeikommen, an einem gemeinsamen Tuch weben.

Im nahen Weidenpavillon wartet ein Moment der Entspannung. Unter den noch unbelaubten Hölzern erklingt Musik vom Barock bis in die Moderne. Die Stücke sind auf der Website hinterlegt, die den Osterweg begleitet und via QR-Code jederzeit abrufbar ist.

1 / 3 Gemeinschaftliche Arbeit: Pfarrer Fred Palm webt am Tuch, das das Gedenken an die heilige Veronika wachhält (Bildstrecke). Foto: Marcel Bieri

Dann nimmt wieder das Leiden und Sterben überhand. Jesus hängt nun am Kreuz, ihm wird ein essiggetränkter Schwamm gegen den Durst gereicht, dann stirbt er. So brutal und fern der modernen Zeit die Szenerie anmutet, so gut verdaulich wird es auf dem Osterweg gespiegelt: Am mittlerweile fünften Posten wollen vielfältigste Geschmäcker und Gerüche erraten werden.

Irgendwie kommt es gut

Brutal und alltagsfern – wie die Kirche mit einer solchen Geschichte die Menschen von heute überhaupt noch abholen kann? Judith Pörksen ist als Synodalratspräsidentin Chefin der reformierten Kirche im Kanton Bern, und sie sagt: Das Ostergeschehen sei unvermindert aktuell – und seit Ausbruch des Ukrainekriegs vor mehr als einem Jahr vielleicht auch wieder näher am hiesigen Leben. Derart rohe, exzessive Gewalt sei man sich quasi vor der eigenen Haustür nicht mehr gewohnt gewesen.

Dabei kann sich jeder und jede ganz persönlich von Ostern berühren lassen, aus dem Fest auch neue Kraft schöpfen. Pörksen, die selbst jahrelang als Pfarrerin gearbeitet hat, sagt es mit Überzeugung. «Wir alle kennen aus unserem Leben Situationen, in denen wir gescheitert sind.» Schwere Momente also, in denen eine Beziehung scheitert, eine Arbeitsstelle verloren geht oder eine Krebsdiagnose das gewohnte Leben auf den Kopf stellt – dann, fährt sie fort, sei die Botschaft von Jesus, der nach dem Sterben auch wieder aufersteht, sehr tröstlich.

Etwas Neues blüht auf: Synodalratspräsidentin Judith Pörksen ist überzeugt davon, dass jeder und jede aus Ostern Kraft schöpfen kann. Foto: Christian Pfander

«Ostern bedeutet, dass nach einem Schicksalsschlag nicht einfach fertig ist. Es blüht immer etwas Neues auf, das zum Leben zurückführen kann.» Die Hoffnung, dass es schon irgendwie gut kommt, sei etwas typisch Menschliches. Unabhängig davon, ob jeder Einzelne sie mit dieser biblischen Überlieferung in Verbindung bringe oder nicht.

Drinnen im übergrossen Ei

Das Ei auf dem Brunnenplatz. Es wird am Ende der Runde durch Huttwil nochmals wichtig. Besonders Neugierige werden es sich nicht nehmen lassen, die kleine Türe zu öffnen und durch die metallene Schale ins Innere zu schlüpfen. Das geht nur in gebückter Haltung, umso weiter geht der Blick dann nach oben, wo das Oval in seiner Spitze zusammenläuft. Durch die Ritzen rundherum dringt Tageslicht herein.

Es ist eine eigenartige Welt hier drinnen, zum einen nicht ganz dunkel, aber auch nicht ganz hell, zum andern mittendrin in der Betriebsamkeit des Städtli und doch irgendwie abgeschieden und auf sich selbst gestellt. Ob man sich am Ende so das leere Grab des Auferstandenen vorstellen muss?

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und so soll es in einer Zeit, in der viele mit Religion wenig bis gar nichts mehr am Hut haben, auch sein. Die Kirche müsse neue Mittel und Wege finden, ihre Botschaft erlebbar zu machen, schliesst Synodalratspräsidentin Pörksen. So könne es auch in Zeiten wachsender Kirchenferne gelingen, Traditionen wie das Osterfest ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Gesprächsstoff – der Podcast von BZ und Bund Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Stephan Künzi ist Journalist und Redaktor und als solcher seit über dreissig Jahren im Kanton Bern unterwegs. Er schreibt über alles, was die Leserinnen und Leser im Alltag bewegt. Sein besonderes Interesse gilt dem öffentlichen Verkehr. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.