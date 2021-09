Ein Goalie im Ausnahmezustand – Vom Arbeitgeber verstossen, von Krämpfen geplagt Monatelang durfte Robert Mayer in Davos nur halbwegs mittrainieren. Mit den SCL Tigers feiert er beim 4:1 über Leader Biel ein grosses Comeback. Marco Oppliger

Bis an die Leistungsgrenze: In seinem ersten Ernstkampf nach rund fünf Monaten muss Robert Mayer ordentlich leiden. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Als alles vorbei ist, geht die Reise für Robert Mayer erst richtig los. Der Goalie steigt ins Auto und fährt noch am späten Samstagabend nach Hause – das für ihn nach wie vor Davos ist. Drei Stunden durch die Nacht, nur um am Morgen und nach ein paar wenigen Stunden Schlaf Söhnchen Gabriel in die Arme schliessen zu können.

Die Familie, sie steht bei Mayer im Zentrum. Und sie war es auch, die vor Wochenfrist den Ausschlag gab zum Wechsel nach Langnau. «Nach einem zehnminütigen Gespräch mit meiner Frau habe ich mich entschieden», sagt er. Dann geht alles schnell. Am Samstag und nach nur einem Training mit seinem neuen Team steht er bereits zwischen den Pfosten – ausgerechnet gegen den souveränen Leader Biel, der mit acht Siegen in die Saison gestartet ist. Und dieses Spiel wird ihm noch lange in Erinnerung bleiben.