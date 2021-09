Spektakulärer Auswärtssieg – Vom 1:4 zum 5:4: Langnau mit verrückter Wende Knapp zehn Minuten vor Schluss liegen die Tigers in Davos scheinbar aussichtslos zurück. Um in der Verlängerung dann doch noch zu siegen. Philipp Rindlisbacher

Schrei der Erlösung: Topskorer Jesper Olofsson bejubelt den Siegtreffer in der Verlängerung. Foto: Keystone

Als Notnagel wurde er geholt, mit einer Notfall-Lizenz. Simon Rytz war sozusagen die letzte Langnauer Hoffnung fürs Spiel in Davos. Gleich alle drei Goalies sind verletzt, aber weil im Bündnerland nun mal irgendwer zwischen den Pfosten stehen musste, hatten die Tigers in Olten um Hilfe gebettelt. Rytz durfte kommen, ein paar Stunden vor dem Spiel stiess er zum Team. Es war einer der verrückteren Tage in der Karriere des 38-Jährigen.

Und was der Lysser in Davos erlebte, war denn auch alles andere als gewöhnlich. Scheinbar aussichtslos lagen die Langnauer zurück, 1:4 stand es nach 51 Minuten, Rytz hatte im Langnauer Goalie-Drama für den nächsten Akt gesorgt. Das 0:2 (25.) verschuldete er mit einem groben Fehler, er vermochte die auf dem Eis liegende Scheibe mit dem Fanghandschuh nicht zu blockieren.

Welch verrückter Tag: Langnaus Goalie-Notnagel Simon Rytz stiess erst wenige Stunden vor dem Spiel zum Team. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Wobei, nach all dem Tohuwabohu wäre es deplatziert, Kritik am Routinier zu üben. Zumal er diverse sehenswerte Paraden zeigte – und mit ein Grund dafür war, dass sich die Gäste in die Verlängerung kämpften. Richtig, Langnau machte innert sechs Minuten einen Dreitore-Rückstand wett, erst trafen Diem und Olofsson innert 41 Sekunden (52.), kurz vor Schluss der regulären Spielzeit buchte Captain Berger den frenetisch bejubelten Ausgleich (58.). In der hektischen Overtime reüssierte abermals Olofsson – er hat in dieser Saison schon sechsmal getroffen.

Die 3 Infos einblenden Nolan Diem

Alle Tigers-Sturmreihen werden neu formiert, an seinem 28. Geburtstag spielt der Center für einmal als Flügel. Er beschenkt sich mit einem Tor. Sebastian Schilt

Im Frühling ausgemustert, im Spätsommer zurück an Bord geholt: Der passionierte Kickboxer wird fürs erste Langnauer Abwehrpaar nominiert. Matej Stransky

Beim Tschechen ist der Knoten geplatzt: Er bucht das 1:0 und auch das 3:1. Es sind seine ersten Saisontreffer.

Der Sieg dürfte für die zuletzt arg gebeutelten Emmentaler von immenser Bedeutung sein. Körpersprache und Disziplin waren lobenswert – und beim furiosen Schlussspurt standen gar nur drei Ausländer auf dem Eis. Der Finne Aleksi Saarela war früh verletzt ausgefallen.

Ach ja: Es war Rytz, der zum besten Langnauer gewählt wurde. Wer am Freitag gegen Rapperswil das Tor hüten wird, ist offen. Rytz wäre eine Option, auch eine Rückkehr von Ivars Punnenovs ist nicht ausgeschlossen. Bleibt der in Davos in Ungnade gefallene Robert Mayer: Die Verhandlungen für einen Transfer laufen, noch sind sich die Parteien finanziell nicht einig.

Das Telegramm: Infos einblenden Davos – SCL Tigers n. V. 4:5 (1:0, 1:1, 2:3) Tore: 7. Stransky (Corvi/PP-Tor) 1:0. 25. C. Egli (J. Schmutz) 2:0. 29. F. Schmutz (Olofsson, Grenier) 2:1. 42. Stransky (Bromé) 3:1. 44. D. Egli (Ambühl, Corvi) 4:1. 52. (51:07) Diem (Pesonen/PP-Tor) 4:2. 52. (51:48) Olofsson (Grenier) 4:3. 58. Berger (Petrini/Huguenin) 4:4. 63. Olofsson 4:5 n. V.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Davos, 5-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Punnenovs, Zaetta, Stettler, Weibel, Langenegger, Schweri und Elsener (alle verletzt).

