Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Volles Programm für laue Sommernächte Ja, auch abseits des Gurtenfestivals läuft in Bern etwas. Die Kulturwoche bietet Chemnitzer Popmusik im Garten, eine Komödie aus Ouagadougou im Marzili, Flamenco-Metal in Biel und Klassik in Meiringen. Kulturredaktion

Westafrika zu Besuch im Marzili

Keine Zukunft in Dakar. «Atlantique» von Mati Diop wird am 21. Juli gezeigt. Foto: zvg

Wie schon in den letzten Jahren verwandelt sich das Marzilibad auch diesen Juli während fünf Abenden in einen Open-Air-Kino-Treffpunkt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Open-Air-Kinos steht mit Westafrika gleich eine ganze Gastregion im Zentrum. Den Eröffnungsabend am 19. Juli bestreitet der Film «Ouaga Saga» (2005) aus Burkina Faso, eine aberwitzige Komödie, die in der Hauptstadt Ouagadougou spielt und zeigt, dass auch ein Land wie Burkina Faso von einem städtischen Leben geprägt sein kann. Auf dem Programm steht unter anderem am 21. Juli «Atlantique» (2019) von Mati Diop. In einem Vorort von Dakar beschliessen Bauarbeiter, die an einem futuristischen Gebäude arbeiten und monatelang keinen Lohn erhalten haben, das Land für eine bessere Zukunft über das Meer zu verlassen. Als weiteres Highlight werden vor dem Hauptfilm jeweils ausgewählte Schweizer Kurzfilme gezeigt. (lex)

Das Stadtoriginal zu Besuch in Schwarzenburg

Dällebach Kari (Fredy Jutzi) legt sich in der Beiz mit einem Schwarzenburger an. Foto: Severin Nowacki

Die Geschichte des Berner Coiffeurmeisters Karl Tellenbach, genannt Dällebach Kari, wurde schon mehrfach verfilmt und auf die Bühne gebracht, Mani Matter verewigte ihn in einem Lied. Markus Keller beleuchtet in seinem Stück «Dällebach Kari uf Bsuech ds Schwarzeburg» nun einen ganz bestimmten Moment im Leben des tragischen Berner Stadtoriginals: Seine Reise nach Schwarzenburg, wo er in der Villa Binggeli seiner grossen Liebe Annemarie einen Kondolenzbesuch abstatten will, nachdem ihr Mann gestorben ist. Doch Kari verlässt bald den Mut und er begibt sich in die nahegelegene Beiz. Reto Lang inszeniert das Stück als Freilichttheater am Ort des Geschehens für die Bühne Schwarzenburg und zeigt Annemarie von einer neuen Seite: Als emanzipierte Frau, die Biologie studiert und sich für Frauenrechte eingesetzt hat. (sas)

Lustmachendes Stadtfest in Biel

Erste Bands sagen ihre Herbst- und Wintertourneen ab, weil sie wieder mit Corona-Komplikationen rechnen. Es scheint also, dass der Sommer bis auf Weiteres die musikalische Blütezeit darstellt. In Biel liefert das hübsche Stadtfestival Pod’Ring jede Menge kulturelle Notnahrung für das baldige Überwintern bei Gas- und Konzertmangel: Das Programm spannt lustmachend Bögen zwischen Afrobeat (das exzellente London Afrobeat Collective) und Dada-New-Wave (Schade), zwischen italienischer Power-Gipsy-Mucke (Baro Drom Orkestar) und Flamenco-Metal (Opal Ocean). Und es bietet Audienz bei den Königen des Wüstenrocks (Tamikrest) und der Königin des Mundart-Rap (Big Zis). Das klingt nach einer sehr guten Alternative für Gurten-Unwillige. (ane)

Münsterbauen im Museumspark

Hier wird gemeisselt: «Erlebnis Münsterbau». Foto: zvg

Vor rund 600 Jahren wurde der Grundstein des Berner Prunkbaus gelegt, dessen Fertigstellung sich über Jahrhunderte in die Länge zog. Ohne Elektrizität und ausschliesslich unter Einsatz von Muskelkraft wurde das Münster aufgebaut. Im Park des Historischen Museums können Kinder und Erwachsene erleben, wie das vonstatten ging. Im «Erlebnis Münsterbau» werden Gerüste gebaut, Masse berechnet, Kirchenfenster entworfen, gemeisselt und gesägt. (mfe)

Total verknallt am Gartenfestival

Transportiert das Gefühl einer unruhvollen ostdeutschen Jugend: Die Band Blond. Foto: zvg

«Er ist genau mein Typ / Mich hat's komplett erwischt / Unser Altersunterschied / Stört mich überhaupt nicht»: Was als klassischer Verknalltheitssong beginnt, ist in Wahrheit etwas ganz anderes. In «Mein Boy» der Band Blond wird nämlich keine abgedroschene Liebesgeschichte erzählt, sondern der eigene Therapeut gefeiert («Ich rekel' mich den ganzen Tag, bei ihm auf seiner Couch»). Zu Gast ist die Chemnitzer Band, die mit ihren treffenden Zustandsbeschreibungen einer unruhvollen ostdeutschen Jugend auf sich aufmerksam macht, am Gartenfestival im Café Kairo. Dieses Jahr steht der Festivalfreitag im Zeichen von Livekonzerten, am Samstag folgt eine Open-Air-Dance-Party mit Kia Mann und Matto. (xen)

Taktvoller Ausklang in Meiringen

Heinz Holliger schlägt den Takt am Abschlusskonzert der Meiringer Musikfestwoche. Foto: Reto Oeschger

In Meiringen neigt sich eine klangvolle Woche ihrem Ende zu. Die diesjährige Musikfestwoche steht unter dem Motto «Tactum» – Berühren, in Kontakt treten, Anstossen. Unter der Leitung von Heinz Holliger finden sich zum Abschluss Musikerinnen und Musiker zu einer Kammerorchesterformation zusammen. Zu hören: Nocturnes und Lieder des schweizerisch-amerikanischen Komponisten Ernest Bloch, Musik im Dreivierteltakt zum Mitschunkeln des Österreichers Joseph Lanner. Das Schlussbouquet wird gekrönt von Gustav Mahler: Seine erste Sinfonie ist im Arrangement für grosses Ensemble zu hören. Auch in reduzierter Besetzung könnte dies in der Akustik der Kirche noch einen Moment nachhallen. (mar)

Musik zum Glas Wein im Schlosshof

Seit Jahren gehen sie beide ihren eigenen musikalischen Weg, seit Jahren aber schreiben sie ebenso ihre gemeinsame musikalische Geschichte: Gigi Moto und Jean-Pierre von Dach. Jüngst sind aus dieser Zusammenarbeit sechs neue Songs entstanden, welche die Kombo auf ihrer neusten EP namens «Superkraft» veröffentlicht hat. «Wie ein gutes Glas Rotwein» sei ihre Musik, schreiben die Veranstalter. Wem es an einem lauen Sommerabend zur Musik von Gigi Moto auch nach einem richtigen Glas Wein gelüstet: Das volle Programm gibt es im Schlosshof in Köniz unter der grossen Linde. (mar)

Fehler gefunden?Jetzt melden.