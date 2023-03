Rauchsäule von Weitem zu sehen – Vollbrand im Dachstock eines Bauernhauses in Uettligen Am Montagnachmittag ist in einem unbewohnten Bauernhaus ein Brand ausgebrochen. Die Strasse zwischen Säriswil und Uettligen ist gesperrt.

Die Rauchsäule ist von weither gut zu sehen. Foto: flo

Am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr war am Himmel über Bern weitherum eine dunkle Rauchsäule zu sehen. Grund dafür ist ein Bauernhausbrand in Uettligen, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilt.

Im Dachstock eines unbewohnten Bauerhauses ist ein Vollbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten dauern noch an. Laut Polizei sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Menschen oder Tiere zu Schaden gekommen.

Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Kantonsstrasse zwischen Säriswil und Uettligen in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet

ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.