Volksleiden Krampfadern – Leichtfüssig unterwegs nach Venen-Operation Jahrelang konnte Rita Keel wegen ihrer Krampfadern nur kurze Strecken gehen. Über die Ursachen, die Folgen, Behandlungsmethoden und darüber, wann eine Operation hilft. Andrea Söldi

Schlimm waren die stets müden, geschwollenen und heissen Beine: Rita Keel spazierend in Arbon am Bodensee. Foto: Daniel Ammann

In einem Sommerkleid hat man Rita Keel schon lange nicht mehr gesehen. Die 72-Jährige trug seit vielen Jahren auch an heissen Tagen stets lange Hosen, weil sie ihre Beine nicht zur Schau stellen wollte. Denn diese waren bis vor kurzem von Krampfadern verunstaltet. Noch schlimmer waren für die Frau aus Arbon am Bodensee jedoch die stets müden, geschwollenen und heissen Beine. «Oft fühlten sich meine Kniekehlen und Schienbeine siedend heiss an», erzählt sie. Weit laufen war stets eine Qual, obwohl Bewegung bei Krampfadern eigentlich empfohlen wird. Besser ging das Velofahren. Die Thurgauerin benutzt das Gefährt sowohl im Alltag als auch für längere Touren.

Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer

Bereits Rita Keels Mutter und Vater hatten Krampfadern. Dies ist typisch, denn Venenkrankheiten sind grösstenteils genetisch bedingt, wobei Frauen etwas häufiger betroffen sind als Männer. Hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft oder unter der Verhütungspille können das Bindegewebe zusätzlich schwächen. Auch Sitzen und ruhiges Stehen sind Gift für die Venen. Dass Rita Keel in ihrem Beruf als Handarbeitslehrerin viel stehen musste, dürfte den Krankheitsverlauf begünstigt haben. «Zudem bin ich nicht die Schlankste», räumt sie ein.

Mit den Jahren verschlimmerten sich die Beschwerden kontinuierlich, bis sich Keel für eine Operation entschied. Wegen der Pandemie verzögerte sich der Eingriff. Erst im letzten Mai bekam sie in der Venenklinik Bellevue in Kreuzlingen einen Termin. Unter Vollnarkose entfernte der Chirurg die erkrankten oberflächlichen Venen an beiden Beinen und verschloss andere mit einem Laser. «Ich konnte schon am gleichen Tag wieder aufstehen und hatte keine Schmerzen», erzählt Keel. Mit den Verbänden an den Beinen habe sie ausgesehen wie ein Michelin-Männchen und sei im Pinguin-Watschelgang den Spitalkorridor entlanggelaufen.

Die Schwerkraft behindert den Rückfluss

Durch die Venen fliesst das Blut zurück zum Herzen, welches es durch die Arterien in die Extremitäten und zu den Organen pumpt. Venen sind voluminöser als die Arterien, und ihre Wände sind weicher. In ihnen befinden sich stets etwa 80 Prozent unserer insgesamt rund fünf Liter Blut. «Venen leisten Schwerstarbeit», betont Jürg Traber, Direktor der Venenklinik Bellevue. «Zumindest jene, die unterhalb des Herzens liegen.»

Um gegen die Schwerkraft anzukommen, braucht es besonders in den Beinen die unterstützende Funktion der Muskelpumpe. Diese ist jedoch nur in Betrieb, wenn wir die Waden an- und entspannen. Die Atembewegungen und das Vakuum, das das Herz beim Pumpen verursacht, regen den Kreislauf ebenfalls an. Zudem verhindern Venenklappen, dass das Blut wieder versackt.

«Es ist wie im Verkehr: Wenn die Autobahn oder eine Hauptstrasse blockiert ist, kann man auf eine Nebenstrasse ausweichen.» Jürg Traber, Direktor der Venenklinik Bellevue

Wenn der Rückfluss mangelhaft funktioniert, steigt der Druck auf die Venenwände, und diese beginnen sich zu überdehnen. Die Venenklappen können nicht mehr richtig schliessen. Durch den andauernden Blutstau kommt es zuerst zu Ödemen – häufig an den Knöcheln – und mit der Zeit zu Krampfadern. Neben dem Schweregefühl in den Beinen können Juckreiz und ein Druckgefühl auftreten, nachts manchmal unruhige Beine oder Krämpfe. Bei Wärme sind die Beschwerden meist stärker, weil sich die Venen dann weiten, um Wärme abzuführen. Dabei tritt Wasser ins Gewebe aus.

Vorbeugen mit Bewegen, Stützen, Kneippen Mit Vorbeugungsmassnahmen lässt sich die Bildung von Krampfadern nur bedingt verhindern, jedoch kann eine Verschlechterung manchmal verzögert werden. Folgende Möglichkeiten bieten sich an: Kompressionsstrümpfe : Wichtig ist, dass man hochwertige Modelle verwendet, die in Kompressionsklassen eingeteilt sind. Das Problem ist, dass sie nicht sehr angenehm sind, besonders im Sommer. Und ältere Menschen haben häufig Mühe, die engen Strümpfe anzuziehen.

Bewegung : Langes Sitzen und Stehen sind Gift für die Beinvenen. Auf einer langen Reise sollte man deshalb regelmässig aufstehen. Bereits zwölf stramme Schritte lassen den Druck im Venensystem sinken. Doch sobald man die Beine wieder ruhig hält, steigt der Druck erneut an.

Übungen : Auf einer langen Reise kann man Füsse und Beine auch im Sitzen bewegen. Zum Beispiel hebt man abwechselnd Zehenspitzen und Fersen vom Boden ab oder versucht, mit den Zehen eine Zeitung zu zerknüllen. So reduziert man auch die Gefahr einer Thrombose (eine Verstopfung des Gefässes mit einem geronnenen Blutklumpen).

Beine hochlagern : Diese Position entlastet die Venen.

Wellness : Kalte Bäder oder kaltes Abduschen der Beine (Kneippen) regen den Blutfluss an. Dasselbe gilt für einen professionelle Massage oder Barfussgehen.

Pflegeprodukte : Der Rückstrom des Blutes kann auch mit Produkten angeregt werden, die Extrakte aus Latschenkiefer, Rosskastanie, Rotem Weinlaub oder Fichtennadeln enthalten.

Gemüse, Früchte, Vollkorn: Eine ballaststoffreiche Ernährung sowie genügend Flüssigkeit fördern die Venengesundheit. Zudem vermeidet man Verstopfung. Langes Sitzen auf der Toilette und Pressen erhöhen den Druck im Venensystem.

Gewichtskontrolle: Übergewicht fördert das Entstehen von Krampfadern.

Krampfadern seien zwar nicht lebensgefährlich, betont Traber, doch eine Behandlung empfehle sich allemal. Denn sie seien für viele nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern könnten auch zu einer verminderten Durchblutung der Beine führen. Wenn man sich verletze, müsse man mit einer schlechten Wundheilung rechnen. Im schlimmsten Fall kommt es zu offenen Beinen mit chronischen Wunden und Entzündungen. Eine weitere Gefahr ist die Varizenblutung, die einen erheblichen Blutverlust nach sich ziehen kann. Zudem steigt das Risiko für Thrombosen leicht an. Traber empfiehlt den Eingriff deshalb auch älteren betroffenen Personen. Krampfadern können operativ entfernt, mit Hitze verschlossen oder medikamentös verödet werden.

Der Körper könne den Verlust einiger Blutgefässe meist gut verkraften, erklärt der Phlebologe. Denn für den Rücktransport des Blutes würden zahlreiche Gefässe zur Verfügung stehen. «Es ist wie im Verkehr: Wenn die Autobahn oder eine Hauptstrasse blockiert ist, kann man auf eine Nebenstrasse ausweichen.» Im Blutkreislauf funktioniere die Umleitung sogar besser, wenn der Rückstau von der kranken Vene her wegfalle.

Besenreiser sind meist nur unschön

Weniger dramatisch seien sogenannte Besenreiser, führt der Arzt aus. Bei den feinen, rotblauen Äderchen handelt es sich eigentlich um Minikrampfadern an oberflächlichen, winzigen Gefässen, häufig in den Kniekehlen oder an den Unterschenkeln. Sie verursachen keine Beschwerden, ausser dass es bei einer Verletzung etwas mehr bluten kann. Manchmal seien Besenreiser aber auch ein Hinweis auf eine beginnende Venenerkrankung, gibt Traber zu bedenken. Eine ärztliche Abklärung sei deshalb ratsam.

Nach dem Eingriff bis zum Bodensee gelaufen: Rita Keel ist «total froh», dass sie sich für die Operation entschieden hat. Foto: Daniel Ammann

Viele Betroffene stören sich zudem an den rotbläulichen Hautflächen und wollen sie aus ästhetischen Gründen entfernen lassen. Die Behandlung erfolgt am besten durch Einspritzen eines Verödungsmittels oder eine Laserbehandlung. Bis die Äderchen verschwinden, dauert es aber eine gewisse Zeit, und leider können Besenreiser das ganze Leben lang immer wieder entstehen.

Rita Keel ist «total froh», dass sie sich nach vielen Jahren des Leidens endlich für die Entfernung ihrer Krampfadern entschieden hat. «Meine Beine fühlen sich richtig leicht an», freut sich die Rentnerin. Auch wenn es gerade ziemlich heiss ist, muss sie noch für einige Wochen eine Stützstrumpfhose tragen. Dies macht ihr jedoch nichts aus, weil sie sehr angenehm sei. Kürzlich hat Rita Keel mit ihrem Besuch einen längeren Spaziergang unternommen. «Wir gingen ins Städtli und bis zum Bodensee», erzählt sie freudig. «Ich war fast drei Stunden auf den Beinen, ohne Schmerzen zu haben. Das war schon lange nicht mehr möglich.»

