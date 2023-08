Volksfest für Verkehrslösung – Münsingen feiert Eröffnung der neuen Entlastungsstrasse Mit einem Volksfest feiert Münsingen die neue «Entlastungsstrasse Nord». Zur Eröffnung gibt es unter anderem eine Plakatausstellung.

Die neue Münsinger Entlastungsstrasse soll Autos und Lastwagen am Dorfzentrum vorbeiführen (im Bild der Kreisel an der Bernstrasse im August 2020). Bild: Peter Schneider (Keystone)

Die Gemeinde Münsingen lässt zur Eröffnung der neuen Entlastungsstrasse Nord am 9. September ein Volksfest steigen. Auf dem Programm stehen Ansprachen, Spiel, Sport, Musik, Speis und Trank.

Bereits am 7. September wird auf dem Dorfplatz eine Plakatausstellung zur Geschichte der Verkehrswege eröffnet, wie die Gemeinde Münsingen am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinde Münsingen will der neuen Entlastungsstrasse auch einen neuen, «richtigen» Namen geben, wie sie weiter schreibt.

«Entlastungsstrasse Nord» sei nur der Projektname des Bauwerks. Die Gemeinde ruft deshalb die Bevölkerung auf, ihr Ideen zukommen zu lassen.

Der Bau der Entlastungsstrasse erfolgte durch die Gemeinde. Parallel dazu saniert der Kanton noch bis 2026 die Kantonsstrasse durch Münsingen. Dies als Teil eines Gesamtpakets mit dem Titel «Verkehrslösung Münsingen». Das Aaretaler Dorf wird heute von 18'000 Fahrzeugen pro Tag durchquert.

Vor zwei Jahren begann der Bau der Entlastungsstrasse. Sie führt vom neuen Kreisel Bernstrasse nördlich des Dorfs Münsingen über einen Damm hinunter zur Bahnlinie, unterquert diese und mündet dann beim Bahnhof in die Hunzigenstrasse. Die Strasse ist ab dem 12. September für den Verkehr freigegeben.

SDA/msc

