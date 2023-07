Tagestipp: Birdman Jäggi – Vogelmusik für Fahrten durch die Nacht und ähnliche Gefühlslagen Birdman Jäggi ist ein unfassbares Flügeltier: Meist befindet er sich seelenruhig im Sinkflug, dreht mal einen waghalsigen Looping, um dann über der Szenerie zu kreisen wie ein Geier. Ane Hebeisen

Zwei Musiker, die in ihrem bisherigen Schaffen viel Wert aufs Ungehobelte gelegt haben: Simon Jäggi (vorne) und Thierry Lüthi sind «Birdman Jäggi». Foto: Jen Ries

«Zieh di ab, mir müessä redä» heisst das Debütwerk der einstigen Kummerbuben-Kühlerfigur Simon Jäggi und von Thierry Lüthy von Traktorkestar. Zwei Musiker, die in ihrem bisherigen Schaffen viel Wert aufs Ungehobelte gelegt haben. Diesen Spleen bewirtschaften sie in ihrem Elektro-Projekt nur bedingt weiter. Mal wähnt man sich auf einem Rave in den Nullerjahren, mal an einem Züri-West-Konzert im Jahr 2030. Nach jedem Lied dieses Albums erwacht die Neugier, was dieser Birdman Jäggi wohl als Nächstes im Sinn hat. (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

