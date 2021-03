Slalom in Are – Vlhova setzt sich an die Spitze – Holdener lauert als Vierte Auf der weichen Piste profitiert Petra Vlhova von Startnummer 1. Wendy Holdener gelingt ein guter Lauf, derweil hadert Michelle Gisin mit der Unterlage. Marco Oppliger

Wie auf Butter: Bereits bei Wendy Holdener mit Startnummer 4 lässt die Piste merklich nach. Foto: Jonas Ericsson (Getty Images)

Die Bedingungen? Schwierig! Kurz vor dem Rennen greifen die Organisatoren in Are (SWE) noch zum Salz, versuchen damit die Piste zu härten. Doch die Bemühungen fruchten nicht. Die Unterlage lässt sehr schnell nach, schon nach wenigen Fahrerinnen sind deutliche Spuren zu sehen. Der Kommentar von Michelle Gisin spricht deshalb Bände. Als die Engelbergerin abschwingt, meint sie: «Da kann man nicht viel Schlaues machen.» Gisin liegt nach dem ersten Lauf mit 1,15 Sekunden Rückstand an fünfter Stelle.

Derweil nutzt Petra Vlhova die Chance, das Rennen eröffnen zu können. Die Slowakin führt mit 41 Hundertstel Vorsprung vor Mikaela Shiffrin, auf Rang 3 liegt Weltmeisterin Katharina Liensberger (+0,57). Auch Wendy Holdener gelingt ein guter Lauf, die Schwyzerin belegt mit 68 Hundertstel Rückstand Platz 4.

Auch Lara Gut-Behrami dürfte gespannt nach Are blicken. Aktuell liegt die Tessinerin im Gesamtweltcup noch 36 Punkte vor Vlhova. Mit den beiden Slaloms von Freitag und Samstag in Are dürfte die Slowakin die Führung wieder an sich reissen. Die Frage lautet: Wie viel Vorsprung wird sie mit in das Weltcup-Finale in Lenzerheide nehmen?