Weltcupfinal in Lenzerheide – Vlhova schwächelt — gewinnt sie das Fernduell mit Gut-Behrami? Die Slowakin verliert im 1. Lauf des Slaloms 1,84 Sekunden auf Katharina Liensberger. Jetzt bangt sie um die Kugel. René Hauri

Hat im Kampf um die grosse Kugel die bessere Ausgangslage: Verspielt Petra Vlhova sie im Slalom? Keystone

Ein Trio schwebt diese Saison über allen anderen Slalomfahrerinnen: Petra Vlhova, Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin. Von den 24 möglichen Podestplätzen holten sie 18. Die anderen sechs? Die Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin. Mit dem Kampf um den Disziplinensieg haben sie aber nichts mehr zu tun, den fechten eben diese drei aus.

Es scheint an diesem Samstag im 1. Lauf von Lenzerheide, als wäre nur eine gewappnet dafür: Liensberger. Die 23-jährige Österreicherin, die Weltmeisterin von Cortina d’Ampezzo, fährt mit einer Leichtigkeit und derart viel Gespür über die leicht weiche Piste, dass der gesamten Konkurrenz nur das Staunen bleibt. Die Norwegerin Kristin Lysdahl kommt ihr mit sieben Zehntel noch am nächsten. Shiffrin, schon sechsmal die beste Slalomfahrerin eines Winters, verliert als Dritte schon neun Zehntel.

Und Vlhova, die die Slalomwertung noch mit 22 Punkten anführt vor Liensberger und 37 vor Shiffrin? Für sie sind diese Verhältnisse nichts, zu brachial ist der Fahrstil der Slowakin. 1,84 Sekunden verliert sie auf Liensberger, ergibt Rang 6 für sie. Damit liegt sie direkt hinter Gisin, die ihre Aufgabe vorzüglich meistert.

Rast verliert den Stock und über drei Sekunden

Gisin ist eine von zwei übrig gebliebenen Schweizerinnen im ausgedünnten Slalomteam. Holdener ist just vor den letzten beiden Rennen positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt. Mélanie Meillard war noch vergangene Woche im schwedischen Are positiv getestet worden und musste in Quarantäne. Es wurde zu knapp mit der Anreise.

Bleiben Gisin und Camille Rast. Die Walliserin fand mit der Startnummer 19 schon eine ziemlich gezeichnete Piste vor. Dann verlor sie kurz nach dem Start auch noch den linken Stock aus der Hand und kriegte ihn erst ein paar Stangen später wieder zu fassen. 3,38 Sekunden verliert sie auf Liensberger. Im zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr) hat sie damit immerhin eine gute Startnummer, um Schadensbegrenzung zu betreiben.

Für Vlhova geht es derweil um mehr. Um viel mehr. Will die 25-Jährige wie im Vorjahr die kleine Kugel holen, muss sie sich am Nachmittag mächtig steigern. In einer anderen Wertung sieht es schon besser aus für sie. Weil Lara Gut-Behrami auf den Start im Slalom verzichtet, reicht ihr Rang 15 zum Sieg im Gesamtweltcup.