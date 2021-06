Legislaturziele des Gemeinderats – Visionen der Stadtregierung verärgert Berner Wirtschaft Der Berner Gemeinderat hat seine Richtlinien für die nächsten vier Jahre formuliert. Diese stehen nicht nur im Zeichen des Spardrucks, sondern ziehen auch die Wut aus Wirtschaftskreisen auf sich. Martin Erdmann

Der Berner Gemeinderat hat am Mittwoch im Erlacherhof seine Legislaturrichtlinien vorgestellt. Foto: Adrian Moser

Medientermin im Garten des Erlacherhofs. Die Blumen blühen, der Rasen ist gemäht, die Hecken fein säuberlich geschnitten. Ein Hauch von Versailles liegt in der Luft. Bei der Vorstellung der Legislaturrichtlinien wurde es dann jedoch weit weniger pompös. Die Visionen der Regierung für die Stadt Bern konnten in einer hauchdünnen Broschüre untergebracht werden. Elf Seiten, einseitig bedruckt. Der Tenor: Sicherheit, Nachbarschaftlichkeit, Nachhaltigkeit.

Während einer Stunde malte der Gesamtgemeinderat ein Bild von einem Bern, in dem die Quartiere aufblühen, das Corona-bedingte Existenzängste überwunden hat und das über einen Klimaschutz verfügt, der den schweizerischen Standard überragt. Auch an den Stadtgrenzen soll gerüttelt werden. Stadtpräsident Alec von Graffenried hofft, dass Ostermundigen ab dem 1. Januar 2025 zu Bern gehört.