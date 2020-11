Bio-Art-Künstler arbeiten mit lebendiger Materie, oft Mikroorganismen. Sie versuchen, ihre Werke mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu schaffen, etwa aus der Biotechnologie. Aktiv sind da besonders junge Künstlerinnen und Künstler. Viele reagieren auf Entwicklungen in der Forschung, die ihnen interessant erscheinen, aber in der Öffentlichkeit nicht immer grosse Aufmerksamkeit bekommen.

Bringen Bio-Art-Künstler einen naturwissenschaftlichen Hintergrund mit?

Es gibt einige Drop-outs, die eine Forscherkarriere abgebrochen haben. Sie eckten an und gingen in die Kunst, um mehr Freiheiten zu haben. Andere sind keine Wissenschaftler, wissen aber extrem viel über diese Themen. So auch Pei-Ying Lin, von der wir in Bern eine Arbeit zeigen. Sie ist die Virenspezialistin unter den Bio-Art-Künstlerinnen.