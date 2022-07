Aufrüstung der Schweizer Armee – Viola Amherds Panzer brauchen «viel Handarbeit» im Thurgau Zuoberst auf der Bedarfsliste der Verteidigungsministerin stehen Radpanzer von Mowag. Die Herstellerin sieht sich aber nicht als Profiteurin des Ukraine-Kriegs. Im Gegenteil.

Edgar Schuler Urs Jaudas (Fotos)

Im Rohbau: Das erste Serienfahrzeug des neuen Mörser 16 der Schweizer Armee. Foto: Urs Jaudas

Gehört die Schweizer Rüstungsfirma Mowag zu den Kriegsgewinnlern? Die Frage entlockt CEO Giuseppe Chillari nur ein müdes Lächeln. «Das vermuten viele – aber bis jetzt hat der Krieg in der Ukraine auf uns einzig und allein negative Auswirkungen», sagt Chillari. Er beantwortet die Fragen in der Mowag-Panzerfabrik in einem Industriegebiet bei Kreuzlingen TG.