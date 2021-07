Schweizer Überraschung in Wimbledon - Golubic stösst sensationell in Viertelfinal vor

Zweisatzsieg in Wimbledon – Viktorija Golubic mit Meisterleistung im Viertelfinal Die ungesetzte Zürcherin schlägt auch die amerikanische Topspielerin Madison Keys und trifft nun auf Karolina Pliskova. René Stauffer aus London

Steht in Wimbledon unter den besten acht: Viktorija Golubic besiegt Madison Keys nach einer starken Leistung in zwei Sätzen. Foto: Facundo Arrizabalaga (Keystone)

Mit einer Meisterleistung erreichte Viktorija Golubic als erste Schweizerin seit sechs Jahren die Viertelfinals in Wimbledon. Sie gewann den ersten Grand-Slam-Achtelfinal ihrer Karriere gegen die Amerikanerin Madison Keys (WTA 27) 7:6 (7:3), 6:3. Um die Halbfinals zu erreichen, müsste sie Karolina Pliskova schlagen, die Nummer 13 der Weltrangliste. Die bisher einzige Begegnung mit der Tschechin gewann sie am Fed-Cup in Luzern 2016 3:6, 6:4, 6:4.

Golubic kam auf Court 18 sofort zu ihrem ersten Break, sie ging 3:1 in Führung und konnte zum 5:2 nachdoppeln. Im nächsten Game führte sie schon 30:0, als sie den Faden und erstmals den Aufschlag verlor – und danach vier Spiele in Folge. 5:6 im Rückstand, besann sie sich wieder ihrer Stärken, rettete sich sicher ins Tiebreak und gewann dieses mit bestechenden Schlägen 7:3.

Golubic: Schlau und variantenreich

Keys verfügte zwar über mehr Power und, als ehemalige US-Open-Finalistin, auch über mehr Erfahrung als die 28-jährige Zürcherin. Diese machte dieses Manko aber mit schlauem, variantenreichen Spiel und teilweise herrlichen Gewinnschlägen von der Grundlinie wett. Zudem hielt sie die Zahl der unerzwungenen Fehler extrem tief (9, gegenüber 31 der Amerikanerin).

Golubic wurde zwar im zweiten Satz, der mit einer Verletzungspause der Amerikanerin begann, sogleich gebreakt, gewann aber die nächsten vier Games und zog auf 4:1 davon. Im längsten Game der Partie vergab sie dann drei Breakbälle zum 5:1, liess sich aber durch das 4:2 nicht beirren und stellte bei eigenem Aufschlag erst auf 5:2 und schliesslich, mit dem zweiten Matchball, auf 6:3.

Die letzte Schweizer Viertelfinalistin an einem Grand-Slam-Turnier war 2015 Timea Bacsinszky gewesen. Diese Stufe erreichten vor Golubic nur Martina Hingis (24-mal), Manuela Maleeva-Fragnière (7-mal als Schweizerin), Patty Schnyder (7), Bacsinszky (4) und Bencic (2). Golubic hat damit umgerechnet 383’000 Franken Preisgeld und 430 WTA-Punkte eingespielt. Damit wird sie von Rang 66 aus erstmals überhaupt in die Top 50 vorstossen.

