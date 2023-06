Tagestipp: Lore Amenabar Larrañaga im Ono – Vierteltöne auf dem Akkordeon Als Kind spielte die Akkordeonistin Lore Amenabar auf jedem Dorffest, heute hat sie ihr selbst entwickeltes Instrument. Martina Hunziker

Das übliche harmonische Spektrum des Akkordeons war ihr nicht genug: Lore Amenabar. Foto: PD

Die 28-jährige Lore Amenabar Larrañaga war in ihrem baskischen Heimatdorf schon früh bekannt als die Musikerin für alle Dorffeste. Kaum volljährig, flog die Akkordeonistin aus und trat das Musikstudium in Helsinki an, mittlerweile ist sie Postdoktorandin an der Royal Academy of Music in London. Im Ono präsentiert sie Stücke von ihrem ersten Album «Ispilu», das im Juli erscheint. Neben Werken und Transkriptionen fürs klassische Akkordeon wird es auch etwas wild: Amenabar hat eigens ein Vierteltonakkordeon entwickelt. Eine faszinierende Herausforderung fürs Ohr, das dauernd nach einem Anker im gewohnten harmonischen Spektrum sucht. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.