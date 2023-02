Berner Podcast Gesprächsstoff – Viererfeld: 23 Jahre, 3 Abstimmungen und fast 200 Mio. Kosten Bern stimmt erneut über die Überbauung Viererfeld ab. Wieso tun sich die Stadt und ihre Menschen so schwer mit grossen Wohnbauprojekten? Sibylle Hartmann Vivienne Kuster

Am 12. März stimmt die Stadt Bern erneut über das Viererfeld ab, eine geplante Überbauung mit einer 23-jährigen Geschichte. Endlich – sagen die einen. Sie kritisieren vor allem die letzten acht Jahre, in denen mit vielen Verzögerungen geplant und gestritten wurde.

Vielen Befürworterinnen und Befürwortern kann es nicht schnell genug gehen, bis das neue Zuhause für rund 3000 Menschen geschaffen ist. Andere stören sich am Betrag von 125 Millionen Franken, um den es bei der Abstimmung am 12. März konkret geht. Zu teuer für das Erschliessen eines Areals, finden sie. Und wiederum andere möchten den grünen Fleck Erde am Stadtrand am liebsten so lassen, wie er ist.

Der Podcast «Gesprächsstoff» rollt mit Stadtredaktor Christoph Hämmann die Geschichte des Viererfelds auf und fragt: Wieso sind grosse Wohnbauprojekte in der Stadt Bern eigentlich so schwer umzusetzen?



Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos

