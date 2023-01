Waffenlieferungen für die Ukraine – Vier verschiedene Panzer? «Ein logistischer Albtraum» Die richtige Infrastruktur kann kriegsentscheidend sein. Deshalb wäre der verbreitete deutsche Leopard 2 für die Ukraine viel besser als der amerikanische Abrams-Panzer. Sebastian Gierke

Je mehr verschiedene Systeme, desto aufwendiger deren Unterhalt: Vorführung der gepanzerten Fahrzeugtypen, die die Bundeswehr allein für die sogenannte Nato-Speerspitze einsetzt. (Foto: Björn Trotzki/Imago Images)

Welche Vorteile bieten moderne Waffensysteme? Wer hat die bessere Strategie? Wer startet die nächste Offensive? Das sind die Themen, die bei Debatten über den Krieg in der Ukraine meist im Vordergrund stehen. Versorgungswege und Infrastruktur spielen nur eine untergeordnete Rolle. Dabei sind diese Punkte in einem so lange andauernden Krieg entscheidend für alles andere. «Amateure sprechen von Strategie, Profis von Logistik», lautet eine alte Militärweisheit.