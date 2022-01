Drama im französischen Jura – Vier Jugendliche sterben, als sie mit dem Auto in eisigen See stürzen Bei Champagnole im französischen Juragebirge hat sich am Mittwochnachmittag eine Tragödie ereignet. Vier Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nur die volljährige Fahrerin hat überlebt.

Bei Glatteis sind fünf Internatsschüler im französischen Juragebirge mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen und in einen eisigen See gestürzt. Nur einem Insassen gelang es bei dem Unfall nahe Champagnole am Mittwochnachmittag, sich aus dem untergehenden Wagen zu retten und Alarm zu schlagen, berichtete der Sender BFMTV. Trotz aller Bemühungen von Polizei und Feuerwehr kamen die übrigen vier ums Leben. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach von einem Drama, er sei in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden. Die Schulbehörden ständen dem Umfeld der Opfer bei.

Wie Präfekt David Philot dem Sender sagte, sei die Strasse entlang des Sees von Chalain vollkommen vereist gewesen, das Auto sei ausser Kontrolle geraten. Anders als im übrigen Strassenverlauf hätten an der Unfallstelle keine Bäume gestanden, so dass der Wagen in die Tiefe gestürzt sei. «Wir stehen wirklich vor einem Drama, alle sind schockiert.» Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls seien aufgenommen worden. Alleine die Fahrerin war nach den Angaben volljährig. Die übrigen Opfer waren 15 bis 17 Jahre alt und alle Internatsschüler im Gymnasium der Provinzstadt Champagnole.

Der überlebende Schüler kam unterkühlt in ein Spital. Die Toten wurden geborgen und zur Identifizierung ebenfalls ins Spital transportiert. Wie der Sender France bleu berichtete, sollte an dem betroffenen Gymnasium eine psychologische Betreuung eingerichtet werden.

SDA/roy

