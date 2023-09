Er schillert eher durch seine kontrollierte Zurückhaltung: Krzysztof Urbański, ab der Saison 2024/25 neuer Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters. Foto: Raphael Moser

Es gab die Hoffnung, dass unter all den Frauen, die in den vergangenen Saisons im Casino Bern dirigierten, tatsächlich diejenige hätte sein können, die als erste Chefdirigentin in die Geschichte des Berner Symphonieorchesters (BSO) eingehen würde. So weit kam es aus verschiedenen Gründen nicht: Joanna Mallwitz ist mittlerweile Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin, Mirga Gražinytė-Tyla tritt aus familiären Gründen kürzer, zwischen Gemma New und dem BSO sprang der Funken nicht so recht über.