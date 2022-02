Ireen Wüst zwischen Gold und Trauer – «Vielleicht feiert sie dort oben gerade eine Party» Sie hat ihre beste Freundin an den Krebs verloren und im Sport geschafft, was noch niemandem gelungen ist. Über eine Frau, die Grenzen verschiebt und Menschen bewegt. Kai Müller

Sportgeschichte geschrieben: Zwischen 2006 und 2022 gewann die niederländische Eisschnellläuferin Ireen Wüst an Olympischen Spielen jedes Mal mindestens eine Medaille. Foto: Dean Mouhtaropoulos (Getty Images)

In den schönsten Momenten fehlt sie ihr ganz besonders. In diesen Momenten, die sie so gern mit ihr teilen würde.

Als sie in den Interviews danach ihre Emotionen sortieren will, mischt sich Trauer in die Freude. Sie erzählt, es sei ziemlich schwer, die Familie und ihre Verlobte nicht dabeizuhaben, und erinnert dann an ihre beste Freundin, an Paulien van Deutekom. «Natürlich vermisse ich sie immer noch jeden Tag – und in solchen Momenten sogar noch mehr. Normalerweise würden wir nun miteinander telefonieren und uns anschreien. Das ist nicht möglich. Aber vielleicht feiert sie dort oben gerade eine Party», sagt sie, die Tränen kann sie nicht zurückhalten.