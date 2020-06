YB ist schon wieder auf Kurs – Vieles ist anders, Nsame trifft wie gewohnt Torjäger Jean-Pierre Nsame erzielt drei Treffer – und die Young Boys drehen einen 1:2-Rückstand in der Schlussphase. Fabian Ruch

Jean-Pierre Nsame ist schon wieder in Topform: Der YB-Stürmer führt die Torschützenliste nun mit 21 Treffern an. Foto: Raphael Moser

Mitte der zweiten Halbzeit bricht die Wechselzeit an. Und damit jene Phase, in der die Young Boys aus ihrem breiten, stark besetzten Kader noch mehr Vorteile ziehen können in diesem intensiven Sommer mit 13 Runden in sechs Wochen. Vorerst kommen Guillaume Hoarau und Marvin Spielmann, kurz darauf Miralem Sulejmani und Gianluca Gaudino. Prominente Akteure wie Frederik Sörensen, Mohamed Camara, Vincent Sierro und Meschack Elia sitzen an diesem Abend gar überzählig auf der Tribüne.