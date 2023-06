Nach Anpassung des Referenzzinssatzes – Viele Vermieter fordern überrissene Mietzinserhöhungen Wer unsicher ist, ob die neue Mietzinserhöhung angemessen ist, kann sie im Mietzinsrechner des Mieterverbands überprüfen. Fast die Hälfte der dort analysierten Mieten wurde als zu hoch eingestuft. Maren Meyer

Wollen Vermieter die Miete bereits zum 1. Oktober erhöhen, müssen sie die Mieterschaft bis zum 20. Juni darüber informieren. Eine Familie in ihrer Wohnung in Oberwinterthur ZH. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Sabine M. (voller Name der Redaktion bekannt) staunt nicht schlecht, als sie den eingeschriebenen Brief ihres Vermieters öffnet: 106 Franken mehr Miete soll sie ab dem 1. Oktober zahlen. Das macht eine Mietzinserhöhung von 7,7 Prozent aus. Überrascht ist sie auch deshalb, weil sie beim Einzug in ihre Wohnung 2021 bereits eine Mieterhöhung erhielt. Im Vergleich zu ihrem Vormieter zahlt sie fast 10 Prozent mehr.