Fünf Fragen an – «Viele Männer wollen einfache Antworten»

Der Autor und Regisseur Johannes Dullin fragt in seinem Stück «Mats Wild», was Männlichsein bedeutet.

Fünf Fragen an

Johannes Dullin ist Autor und Regisseur des Stücks «Mats Wild», das in der Heitere Fahne gezeigt wird.

Johannes Dullin ist Autor und Regisseur des Stücks «Mats Wild», das in der Heitere Fahne gezeigt wird.

Es geht nicht bloss um einen älteren Mann und dessen Gedankenwelt, sondern ums Menschsein an sich. Das Stück kreist um die Bedeutung von Männlichkeit. Wir fragen, wie eine neue Männlichkeit aussehen könnte, die weniger toxisch ist und uns weniger kaputtmacht.

Herr Dullin, in «Mats Wild» steht ein Mann im Zentrum, der von sich und seinem Leben erzählt. Ist das nicht etwas eindimensional?

Haben Sie eine Antwort gefunden?

Gewisse Antworten, ja. Männlichkeit könnte vielschichtiger werden, feiner und sensibler. Es ist zu wünschen, dass Männer sich bewusster mit sich und der Welt auseinandersetzen. Unsere Welt ist unglaublich komplex und widersprüchlich geworden. Das spiegelt sich im Stück: Die Figur des Mats Wild steckt voller Gegensätze. In einem Satz erzählt er, was für ein toller Kerl er sei, im nächsten Satz lässt er den Eindruck wieder in sich zusammenfallen.