«Viele Leute denken, Dicke seien disziplinlos und dumm»

Der klassische Jojo-Effekt.

Genau. In meiner schwersten Phase habe ich 138 Kilo gewogen, bei einer Grösse von knapp 1 Meter 60... Mit dem Magenbypass tut sich nun etwas in die richtige Richtung. Das heisst, ich bin nicht nur leichter, ich habe auch wieder Vertrauen in mich gefasst. Ich sehe, dass ich etwas schaffen kann, was mir jahrelang unmöglich schien. Und ich traue mich auch öfters mal Nein zu sagen. Früher dachte ich immer, allen entgegen kommen zu müssen, damit ich gemocht werde.

Journalistin und Kommunikationsexpertin

Alexandra Baumann (41) lebt seit dem Alter von sieben Jahren in Langnau ZH. Sie arbeitet Teilzeit in der Kommunikation der reformierten Kirche der Stadt Zürich und als Journalistin, unter anderem für diese Zeitung. 2012 hat sie angefangen mit ihrem ersten Internetblog, «Run Couchpotatoes Run». Damit dokumentierte sie ihr Ziel, sich mit ihren 125 Kilogramm in drei Monaten auf einen 5-Kilometer-Lauf vorzubereiten. Nachdem auch sportliches Training nicht zu einer Reduktion des Gewichts führte, hat sie sich im November 2018 einer Magenbypass-Operation unterzogen. Seither betreibt sie auch den Blog «Leben mit Magenbypass». Am 1. September hat sie ein weiteres Ziel erreicht, nämlich die 1300 Höhenmeter zwischen Weggis und Rigi Kulm zu überwinden.

Warum konnten sich so viele Kilos ansammeln?

Das ist eine schwierige Frage (schweigt länger). Ein wenig spielt wohl die genetische Veranlagung eine Rolle. Dass ich immer Bürojobs hatte, hat sicher auch nicht geholfen. Ebenso wenig, dass ich ständig gehänselt worden bin. Der Hauptgrund war aber mein unkontrolliertes Essverhalten in den letzten Jahrzehnten.

Als wie bewegungsfreudig würden Sie sich bezeichnen?

Ich war ein bewegungsfreudiges Kind, habe mir die Bewegungsfreude aber auch später, trotz Übergewicht, bewahrt.

«Meine Grossmutter hat mir zur Beruhigung Essen gegeben.»

Der Zwölf-Minuten-Lauf war aber wohl nicht Ihr Ding?

Allerdings nicht. Ich habe am Sporttag sogar eine Kollegin engagiert, die für mich gerannt ist (lacht). Mit dem Sportunterricht hatte ich zwar meine liebe Mühe, zumal ich in der Pubertät so richtig zugenommen habe. Aber bewegt habe ich mich trotzdem immer gerne, vor allem in der Natur. Sonst wäre ich 2012, als ich mit meinen Internetblogs angefangen habe, wohl nicht auf die Idee gekommen, mit meinen 125 Kilogramm die kleine Runde am Sihltaler Frühlingslauf zu joggen. Das sind immerhin 5 Kilometer.

Trotzdem haben sich ungesund viele Kilos angesammelt.

Leider ja, ich gelte als adipös (schweigt länger). Ich glaube, ich habe den Ursprung für meine Esssucht gefunden.

Nämlich wo?

In meiner Kindheit. Und zwar dank meinem Personaltrainer Steve Husistein, mit dem ich seit 2017 unregelmässig, seit dem Frühling wöchentlich trainiere. In einer Hypnosetherapie wollten wir meinem Kopfhunger auf den Grund gehen. Diesem Hunger ohne körperliche Ursache. Da sind bei mir Kindheitserinnerungen aufgekommen... Ich war dreijährig und wartete bei meinen Grosseltern darauf, dass eine mir nahestehende Person mich abholt. Die kam jedoch nicht. Ich fühlte mich im Stich gelassen, weinte und steigerte mich in eine Panik rein. Meine Grossmutter versuchte, mich zu trösten, und hat mir zur Beruhigung etwas zu essen gegeben. Da stellte ich zum ersten Mal die Verbindung «Essen = Trost» her.

«Früher habe ich den ganzen Tag ans Essen gedacht.»

Das erleben viele Kinder so.

Und bei Tausenden von Kindern führt das nicht zu einer Essstörung. Aber in meinem Fall haben wir diesen Augenblick als den ersten von vielen eruiert, der zu meiner Essstörung beigetragen hat. Damals begann ich, in Momenten der Wut, der Traurigkeit und aus Trotz zu viel zu essen. Meine negativen Gefühle waren dadurch kurzzeitig gedämpft – die Probleme jedoch nicht gelöst. Während der Hypnose habe ich alles noch einmal durchlebt, die Ohnmacht, die Traurigkeit und das drückende Völlegefühl, das auf das sinnlose Reinstopfen folgte.

Dieses trotzige Reinstopfen hat sich als Muster eingeschliffen?

So könnte man es sagen. Ich habe aus vielen Gründen gegessen. Wenn ich gefrustet war, weil ich nicht mitgehen konnte zum Shoppen, weil ich nicht in die Kleider hineingepasst hätte. Wenn ich verliebt war. Wegen Trennungsschmerz. Wenn mir wieder jemand geraten hatte, ich solle weniger essen und mich mehr bewegen… Ich habe mir einen Schutzmantel angegessen. Das Verrückte ist, dass ich während den Mahlzeiten gar nicht besonders viel gegessen habe. Aber zwischendurch. Früher habe ich den ganzen Tag ans Essen gedacht. Wann ich wieder etwas bekommen würde. Jetzt nicht mehr.

Seit 2012 sprechen Sie in Internet-Blogs offen über Ihr Übergewicht. Sie wirkten ausgesöhnt mit der Situation. Was hat schliesslich den Ausschlag gegeben für die-Operation?

Dass meine Ärzte bei mir 2015 Diabetes diagnostiziert haben. Das war der Wendepunkt. Ich wusste: Genetische Voraussetzungen dafür gibt es keine in meiner Familie. Ich musste es mir allein zuschreiben, dass es soweit gekommen war… Diese Schuldgefühle, auch meinen Eltern gegenüber, die alles versucht haben... Entschieden habe ich mich aber am Morgen meines 40. Geburtstags. Obwohl ich viele Stunden geschlafen hatte, fühlte ich mich energielos. Da war mir klar: So kann es nicht weitergehen.

«Ein Teller Pasta geht nicht mehr.»

Ein Magenbypass ist aber ein enormer Eingriff.

Der Magen-Darm-Trakt wird umgebaut, ja. Der Magen wird verkleinert und ein Teil des Dünndarms umgeleitet. Daher der Name Bypass. Dadurch können sich Nahrung und Verdauungssäfte erst später vermengen, und ein Teil der Kalorien wird nicht verdaut, sondern direkt ausgeschieden.