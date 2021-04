Überraschende Lockerungen für Kulturbetriebe – «Viele lechzen danach, wieder auftreten zu können» Ab Montag dürfen in Bern Kinos, Theater und Konzertlokale wieder Publikum empfangen. Sind sie bereit? Und lohnt sich eine Öffnung für die Kulturbetriebe überhaupt? Regula Fuchs , Ane Hebeisen , Lena Rittmeyer

Für ein kleines Publikum wird der Kulturbesuch nun wieder möglich werden. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ab kommendem Montag dürfen Bühnen, Konzertlokale und Kinos ihre Säle wieder zu einem Drittel beziehungsweise mit maximal 50 Personen füllen; draussen sind Veranstaltungen für bis zu 100 Personen erlaubt. Diese Lockerung kommt, so der Tenor in der Berner Kulturszene, zum jetzigen Zeitpunkt unerwartet. Viele Veranstalter haben sich aber bereits seit längerem auf dieses Szenario vorbereitet.

Quinnie-Kinos: Rentabel arbeiten ist unmöglich

Dieser Entscheid sei ein positives Zeichen für die Kultur, sagt Edna Epelbaum, die in Bern die Quinnie-Kinos sowie in Biel die Cinevital-Kette betreibt. In Bern sollen ab dem 22. April vorerst die drei Säle des Kinos Movie geöffnet werden, in Biel vier Säle im Rex und im Lido. «Aus psychologischer und kultureller Sicht finde ich diese Öffnung sehr wichtig. Sie setzt ein Zeichen für die Kinokultur und gibt ein Signal an die Bevölkerung, optimistisch zu bleiben.» Wirtschaftlich indes bleibe die Situation schwierig. Unter den gegebenen Bedingungen sei es unmöglich, rentabel zu arbeiten. «Umso wichtiger ist es, die Hilfsmittel weiterlaufen zu lassen und die Gelder für die Kulturentschädigungen zu erhöhen.» Epelbaum, die auch Präsidentin des Schweizerischen Kinoverbands ist, gibt zu bedenken, dass im Kanton Bern die Gelder für Ausfallentschädigungen gedeckelt sind und nicht ausreichen. «Die entscheidenden Monate stehen noch vor uns. Falls die Gelder nicht erhöht werden, dürften nicht alle überleben. Dies ist ein trauriges Schauspiel, denn die Schweizer Kinos waren bis 2020 gesunde KMU, welche mit viel Investitionen ihrer Geschäftstätigkeit nachgingen und sich mit Leidenschaft für die Kinokultur einsetzen.» (reg)