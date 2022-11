Vor 25 Jahren: Massaker am Nil – «Viele konnten mit dem Attentat von Luxor abschliessen» Als 1997 in Luxor eine Touristengruppe niedergemetzelt wurde, war die Trauer hierzulande riesig. Was ist davon geblieben? Pfarrer Walter Meier hat Antworten. Stephan Künzi

Hoffnung und Lebensfreude können zurückkehren: Nach 25 Jahren sei die Trauerphase abgeschlossen, sagt der damalige Flughafenpfarrer Walter Meier. Foto: Dominique Meienberg

Walter Meier, was ist Ihnen vom 17. November 1997 in Erinnerung geblieben? Sie waren damals Pfarrer am Flughafen Zürich. Mir kommt gleich sehr viel in den Sinn…

An diesem Montagmorgen vor 25 Jahren fielen am Totentempel der Pharaonin Hatschepsut bei Luxor 58 Touristen einem Terroranschlag zum Opfer. 36 der Toten stammten aus der Schweiz, 6 aus dem Kanton Bern. Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass etwas Grosses auf Sie zukommt? Ich war gerade auf dem Weg zu einem Spitalbesuch, als das Handy klingelte. Am anderen Ende meldete sich der Chef der Abteilung Sicherheit am Flughafen und bat mich, möglichst rasch umzukehren. Auch wenn das Massaker in Ägypten den Flughafen nicht direkt betraf: Wir müssten uns vorbereiten, sagte er.

Massaker von grosser Brutalität Infos einblenden Das Attentat erschütterte die Schweiz und die Welt: Am Morgen des 17. November 1997 eröffneten am Totentempel der Pharaonin Hatschepsut in Luxor Angehörige einer islamistischen Terrorgruppe unvermittelt das Feuer auf eine Touristengruppe aus dem Westen. Die Männer gingen mit grosser Brutalität vor, nutzten neben Schusswaffen auch Messer. Sie mordeten systematisch und über eine Dreiviertelstunde lang. Beim Massaker kamen 4 Wachen sowie 58 Touristinnen und Touristen ums Leben. Mit 36 Toten war die Schweiz das vom Attentat am stärksten betroffene Land. Die übrigen Opfer stammten aus Japan (10), Grossbritannien (6), Deutschland (4) und Kolumbien (2). (skk)

Was ging Ihnen bei dieser Nachricht durch den Kopf? Mir war sofort klar, dass wir handeln mussten. Für uns war es eine Premiere, und das machte die Sache nicht einfacher. Das Flughafenpfarramt befand sich noch im Aufbau – zum Glück hatten wir den Ernstfall kurz zuvor erstmals eins zu eins geübt.

Und dann begegneten Ihnen schon bald die Betroffenen. Bereits am Dienstag nahm ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Careteam die ersten Angehörigen in Empfang. Sie hatten mitbekommen, dass für nicht oder nur leicht Verletzte ein sofortiger Rücktransport organisiert worden war. Und wollten dabei sein, wenn ihre Leute landeten.

In welcher Verfassung trafen Sie die Angehörigen an? Sie waren aufgewühlt. Klar, man hatte in den Medien immer wieder von Anschlägen gehört oder gelesen. Die Schweiz war aber bis dahin verschont geblieben.

Erinnern Sie sich an konkrete Begegnungen? In dieser Akutphase hatte ich zuerst einmal alle Hände voll zu tun mit Organisieren. Ich musste die Arbeit des Careteams koordinieren, half weiter, die Halle vorzubereiten, in der später die Särge der 36 Toten aufgebahrt wurden. Und nicht zuletzt sollte ich zusammen mit meinem katholischen Kollegen die Andacht am Flughafen sowie die nationale Gedenkfeier im Zürcher Grossmünster leiten. Zu direkten Begegnungen kam es erst später.

«Jede Reaktion ist in einer so abnormalen Situation ganz normal.»

Dem Attentat ist auch eine junge Frau aus dem Emmental zum Opfer gefallen. Ihr Vater sagte damals in der Zeitung, er sei froh über die Umtriebe, die der Todesfall mit sich bringe, dann müsse er «nicht immer an die Sache denken». Nach aussen hielt der die Fassade aufrecht. Die Menschen gehen ganz unterschiedlich mit Schicksalsschlägen wie dem Attentat von Luxor um. Jede Reaktion ist in einer so abnormalen Situation ganz normal.

Der betroffene Vater – er ist mittlerweile gestorben – erzählte auch von Momenten, in denen er sich der Trauer stellte. Etwa dann, wenn er Erinnerungsstücke an seine Tochter betrachtete. Oder sie am Grab besuchte. Ich erlebte auch ganz andere Reaktionen. Menschen, die verstummten, ein Stück weit sogar die Orientierung verloren. Auf sie mussten wir besonders achtgeben, damit sie in ihrer Versunkenheit nicht plötzlich einen Fehltritt machten, etwa eine Treppe hinunterfielen oder unvermittelt auf die Strasse traten. Dazu gab es jene, die hemmungslos weinten und ihr Befinden kaum artikulieren konnten. Auch sie brauchten Nähe, und sei es nur, dass jemand da war, der ihnen Papiernastücher reichte. Allein diese Geste konnte schon viel helfen.

Dieses Bild ging um die Welt: Am Tag nach dem Massaker herrschte rund um den Totentempel der Hatschepsut gähnende Leere. Bild: Mohamed El-Dakhakhny (Keystone)

Der eine lässt sich kaum etwas anmerken, die Zweite verstummt, der Dritte weint... Ich erinnere mich weiter an einen älteren Herrn, der eine paradoxe Reaktion zeigte. Er hatte das Attentat heil überstanden und liess nun das Geschehene in aller Offenheit Revue passieren. Mit einem eigenartigen Strahlen im Gesicht beschrieb er jede Waffe im Detail, und er wusste auch, welche Spuren die Geschosse bei den Getroffenen hinterliessen. Mir stockte der Atem, weil ich wusste, dass seine Tochter und sein Schwiegersohn zu den Opfern gehörten – sie war tot, er schwer verletzt oder umgekehrt, so genau weiss ich es nicht mehr. Aber das blendete der Mann zu diesem Zeitpunkt völlig aus.

Brach der Mann nicht irgendwann doch noch zusammen? Der Mann konnte zu diesem Zeitpunkt das persönliche Leid nicht an sich heranlassen. Ich gab seinen Angehörigen mit auf den Weg, dass er später sicher realisieren würde, was für ein Drama für ihn ganz persönlich passiert war. Sie sollten auf eine heftige Reaktion vorbereitet sein.

«Der Verlust eines Kindes kann einen Menschen derart schwächen, dass er anfälliger auf Krankheiten wird.»

Der Vater aus dem Emmental hatte einen weiteren Schicksalsschlag zu verkraften. Nur Monate später erlag seine Frau ihrer schweren Krankheit. Sie sei an Luxor zerbrochen, sagte er. Der Verlust eines Kindes kann in der Tat einen Menschen derart schwächen, dass er anfälliger auf Krankheiten wird. Wir haben ja auch bei der Corona-Pandemie erlebt, dass Vorerkrankungen zu einer grösseren Gefährdung führen. Vom gebrochenen Herzen zu reden, hat also durchaus ernsthafte Hintergründe.

Trotzdem verzichtete er auf psychologischen Beistand. Er schöpfe Kraft aus seiner Familie, erklärte er. Das muss nicht schlecht sein, im Gegenteil. Nicht jede Trauer führt zwingend in eine Therapie. In den meisten Fällen reicht es, sich in der Familie auszutauschen, und so aufgefangen und getragen zu werden. Wenn sich das Trauma aber festsetzt, muss man es erkennen und angehen.

Wie muss man sich so eine Situation konkret vorstellen? Das illustriere ich am besten mit einem Erlebnis nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, die mich als Flughafenpfarrer genauso auf Trab hielten. Ich hatte damals mit einem Mann zu tun, der am Tag, als in New York die Flugzeuge in die Zwillingstürme krachten, vor Ort war, dabei aber nicht merkte, wie sehr ihm die Fernsehbilder zu schaffen machten. Als er Wochen später an einem Essen mit Kunden auf dem Tisch vor einem eckigen Salz- und einem eckigen Pfefferstreuer stand, begann er unvermittelt zu zittern und zu weinen. Er sah die Zwillingstürme vor sich.

Beklemmende Szenerie: Nach der Rückführung in die Schweiz wurden die Särge der 36 Opfer aus der Schweiz am Flughafen aufgebahrt. Foto: Reto Oeschger

Dem Attentat in Luxor ist auch ein älteres Ehepaar aus dem Raum Bern zum Opfer gefallen. Seine Nachfahren stehen auch heute, mit 25 Jahren Abstand, für ein Interview nicht zur Verfügung. Ist der Schmerz über den Tod der Eltern immer noch so gross, dass man sich in der Öffentlichkeit lieber nicht äussert? Diese Interpretation greift zu kurz. Ich gehe vielmehr davon aus, dass die Sache nach so langer Zeit für die Familie einfach vorbei ist.

Die Trauer ist also überwunden? In der Regel ja, auch wenn dieser Prozess nicht allen Menschen gleich schnell und gleich gut gelingt. In den ersten zwei Jahren nach Luxor luden wir die Betroffenen am Jahrestag zum Gottesdienst ein, weil wir davon ausgingen, dass das Bedürfnis dafür noch gross ist. Dann folgte eine Lücke, das dritte und letzte Jahresgedenken führten wir nach zehn Jahren durch. In dieser langen Zeit hatten wir zwar nach wie vor Kontakt zu den Hinterbliebenen, am Schluss allerdings nur noch vereinzelt.

Stand bei diesen Begegnungen die Seelsorge überhaupt noch im Vordergrund? Nicht mehr unbedingt. Ich erinnere mich an einen Mann, der regelmässig auf einen Kaffee vorbeikam, weil er sowieso über den Flughafen reiste. Wir pflegten eine ganz normale Bekanntschaft, das Attentat, bei dem er seine Frau verloren hatte, trat immer mehr in den Hintergrund. Bei ihm hatte ich wirklich das Gefühl, dass er seine Trauer nach längerer Zeit auf eine gute Art verarbeiten konnte und seinen Schritt zurück ins Leben schaffte. Das Echo auf unsere letzte Feier nach zehn Jahren bestärkt mich in dieser Beobachtung. Viele Leute sagten uns, sie hätten das Gefühl, nach so langer Zeit abschliessen zu können. Für sie stand nicht mehr die Trauer und Verzweiflung im Vordergrund, sondern die Hoffnung und die Gewissheit.

«Auch das meint der christliche Begriff der Auferstehung: Man kann eine schwere Zeit hinter sich lassen und zu sich, zum Leben und zur Lebensfreude zurückfinden.»

Hoffnung und Gewissheit worauf? Dass sie wieder positiv durch den Alltag gehen können. Es ist wie bei den Friedhöfen, wo wir nach 20 oder 25 Jahren die Gräber aufheben und so signalisieren, dass die Phase des Abschiednehmens vorbei ist und eine neue Zeit anbricht. Auch das meint der christliche Begriff der Auferstehung: Man kann eine schwere Zeit hinter sich lassen und zu sich, zum Leben und zur Lebensfreude zurückfinden.

