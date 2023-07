Die Woche im Emmental – Viele Jazzfans, ein Pionier und ein Krach Diese Themen gaben diese Woche im Emmental zu reden. Kathrin Holzer

Liebe Leserinnen und Leser

Die Jazz Nights in Langnau neigen sich schon wieder dem Ende zu. Seit über 30 Jahren bilden sie einen festen Bestandteil im Kulturkalender vieler Musikliebhaber von nah und fern. Wir wollten wissen, was das Jazzfestival dem lokalen Gewerbe bringt – und sind dabei auf ein Musterbeispiel gelungener regionaler Zusammenarbeit gestossen.

Um Zusammenarbeit geht es auch bei der Regionalkonferenz Emmental. Alle 39 Gemeinden des Emmentals sind in dieser zusammengeschlossen, um Fragen etwa zur Raumplanung oder zur Mobilität gemeinsam zu erörtern. Gegenwärtig ist die Stimmung in der Konferenz aber getrübt. Grund ist eine soeben beschlossene Umstrukturierung, die man in Sumiswald als «demokratiepolitisch fragwürdig» erachtet.

Und kennen Sie Markus Friedli? Der Emmentaler Architekt machte vor mehr als 30 Jahren mit seinem Energiesparhaus in Zollbrück schweizweit von sich reden. Spektakulär waren damals nicht (nur) die Solarzellen auf seinem Dach, sondern vor allem die Tatsache, dass Friedli mit dem überschüssigen Sonnenstrom Wasserstoff produzierte. Heute steht Wasserstoff als neues Speichermedium weltweit im Fokus.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.



