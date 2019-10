«Viele haben die Konsequenzen des Brexit unterschätzt»

Und wenn es nun zu Neuwahlen kommt?

Dann müssen wir sehen, was London dann machen will.

Würde es etwas ändern, wenn es in Grossbritannien eine neue Regierung gäbe?

Die Probleme, die zu lösen sind, bleiben die gleichen, und die Lösungen wären auch die gleichen.

Schon nach dem Deal, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, haben die verbleibenden Mitgliedsstaaten ausgeschlossen, erneut über den Austrittsvertrag zu verhandeln. Dann haben sie es doch getan. Und jetzt heisst es erneut: Wir werden nicht mehr verhandeln. Warum sollte das diesmal jemand glauben?

Als Boris Johnson im Juli als neuer Premier zu uns kam, hat er zwei Dinge gefordert: Er wollte keinen Backstop und raus aus der Zollunion. Was hätten wir tun sollen? Einfach Nein sagen? Dann hätte es einen harten Brexit gegeben. Also haben wir eine andere Lösung gesucht. Und wir haben auch eine gefunden, eben jenen Deal, den wir jetzt mit Johnson vereinbart haben.

Waren die Verhandlungen mit Boris Johnson anders als die mit Theresa May?

Es gibt einen riesigen Unterschied im Gegenstand der Verhandlungen: Mit May haben wir zwei Jahre lang einen 600-seitigen Vertrag ausgehandelt. Mit Johnson haben wir im Vergleich nur kurz verhandelt, über einige sehr wichtige, letztlich aber wenige Punkte. Das meiste von dem, was wir mit May vereinbart hatten, hat er ja akzeptiert.

Theresa May wurde bisweilen Planlosigkeit vorgeworfen, bei Johnson dagegen vermuteten viele einen geheimen Masterplan. Frankreichs Präsident Macron lobte ihn neulich gar als «Staatschef mit einer klaren Vision».

Natürlich sind das unterschiedliche Persönlichkeiten, aber es steht mir nicht zu, mich dazu zu äussern. Ich respektiere beide. May war sehr mutig und hartnäckig, und Johnson ist auch hartnäckig, ein starker Charakter.

Unter den Staats- und Regierungschefs gibt es einige, die relativ offen dafür sind, dass Grossbritannien Teil der EU bleibt. Hat das Ihre Verhandlungen beeinflusst?

Ich glaube, alle Staats- und Regierungschefs haben die Entscheidung des britischen Volks bedauert, die EU zu verlassen. Das war wie ein Elektroschock am Morgen nach dem Referendum. Dass es im Detail unterschiedliche Befindlichkeiten gibt, ist normal.