Ich habe vor einiger Zeit in London eine Kette mit dem Wort «Feminist» als Anhänger gekauft. Als ich sie zum ersten Mal trug, fragte mich die damals 5-jährige Patentochter meines Partners, was da stehe. Mit dem Wort konnte sie natürlich nichts anfangen, und so habe ich nachgeschoben: «Da steht, dass Frauen und Mädchen alles machen können, was sie wollen, und dass niemand andere Menschen kleinmachen oder benutzen darf.» Daraufhin erhob das Mädchen seine Hand zum High five.

«Federn lassen» ist ein sehr persönliches Buch, eine Abfolge von Übergriffen, Demütigungen und sexuellen Belästigungen, die ein namenloses weibliches Du von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter erlebt. Wie kam es dazu, hat die #MeToo-Debatte als Auslöser gewirkt?

Ich habe im Sommer 2017 mit dem Schreiben des Textes angefangen, in der trägen Augusthitze in New York. Auslöser war eine Passage im Buch «The Will to Change» der afroamerikanischen Autorin bell hooks, in der es darum geht, wie paradox es ist, dass Feministinnen als Aggressorinnen dargestellt werden, obwohl in der Regel die Gewalt von Männern ausgeht.