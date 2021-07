n Long Covid – Rätselhafte Krankheit – «Viele der Betroffenen erholen sich nur langsam» Bei Lungenproblemen nach Covid-19 hilft körperliche Aktivität. Man solle sich aber nicht zu stark verausgaben, sagt Lungenspezialistin Manuela Funke-Chambour. Simon Wälti

Für Betroffene von Long Covid scheint es trotz Therapie einfach nicht vorwärtszugehen. Foto: Getty Images

Andauernde Erschöpfung – Fatigue – gehört zu den hartnäckigsten Symptomen von Long Covid. Weil die Genesung so lange dauert, sind unterdessen in mehreren Schweizer Städten spezielle Sprechstunden für Patientinnen und Patienten, die an Langzeitfolgen von Covid-19 leiden, eingerichtet worden – auch am Inselspital Bern. In dieser Sprechstunde werden die Symptome systematisch und individuell abgeklärt. Aufgebaut wurde das Angebot von der Lungenspezialistin Manuela Funke-Chambour. Sie ist stellvertretende Chefärztin der Universitätsklinik für Pneumologie und koordiniert auch eine nationale Studie zu Long Covid, insbesondere der Lunge. Da die Beschwerden der Erkrankten so vielfältig sind und neben der Lunge auch das Herz oder andere Organe in Mitleidenschaft gezogen sein können, ist die Sprechstunde interdisziplinär aufgebaut. Das heisst, auch andere Fachrichtungen wie Kardiologie, Neurologie oder Psychiatrie und weitere sind involviert.