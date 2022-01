Schnapszahl für die Terminwahl – Viele Berner Paare wollen am 2. oder am 22.2.22 heiraten Am 22. Februar sind vier von sieben Trauungslokalen im Kanton Bern komplett ausgebucht. Am 2. Februar gibts noch Termine – aber nicht mehr viele.

Bereits der 12.12.2012 war ein beliebtes Datum für Hochzeiten - und nun also auch der 22.2.2022. (Archivbild aus Hong Kong) Foto: Keystone

Am 2. und am 22. Februar dieses Jahres wollen im Kanton Bern überdurchschnittlich viele Paare heiraten. Grund dafür sind die «Schnapszahl-Daten» 2.2.2022 und 22.2.2022. Besonders gross ist das Interesse am 22. Februar.

Wie das kantonale Amt für Bevölkerungsdienste am Dienstag auf Anfrage bekanntgab, sind an diesem Tag die Trauungslokale in Bern, Biel, Thun und Interlaken ausgebucht. In Langenthal, Langnau und in Courtelary sind an diesem Tag noch wenige freie Termine buchbar. Sieben Zivilstandsämter gibt es im Kanton Bern.

Ausgebucht heisst: Am 22. Februar sind in Bern 21 Trauungen geplant, in Biel und Thun sind es je zwölf Trauungen. Für ein Datum im Winter sei dies eine sehr hohe Nachfrage.

Am 2. Februar gibt es hingegen «für ganz schnell Entschlossene» noch freie Termine in allen sieben Zivilstandsämtern. Derzeit sind an diesem Tag in Bern neun Trauungen reserviert und in Biel und Thun je sechs.

Die sieben Zivilstandsämtern haben sich auf den Ansturm an diesen «Schnapszahl-Daten» vorbereitet und beispielsweise zusätzliche personelle Kapazitäten bereitgestellt. «Insbesondere die räumlichen Ressourcen sind jedoch beschränkt», schreibt das kantonale Amt für Bevölkerungsdienste.

Externe Zeremonielokale etwa in Schlössern oder Museen stehen an den beiden gefragten Daten nicht zur Verfügung: «An beiden ‹Schnapszahl-Daten› werden ausschliesslich die schönen Trauungslokale in den Zivilstandsämtern angeboten», schreibt das Amt.

