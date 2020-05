Trotz Bundesratsentscheid – Viele Berner Bars bleiben vorerst zu Nicht allen Betrieben ist es möglich, die Sicherheitsmassnahmen einzuhalten. Sie verzichten deshalb auf eine baldige Wiedereröffnung. Sophie Reinhardt

Vorerst gibt es hier keine Tapas: Das Volver beim Rathausplatz. Foto: Adrian Moser

Ein Bier in der Beiz, ein Espresso im Café: Das erlaubt der Bundesrat ab dem 11. Mai wieder – vorausgesetzt, es werden gewisse Sicherheitsstandards eingehalten. Doch viele Berner Bars lassen ihre Türen verrammelt. So etwa das Adrianos, die Cafébar am Zytglogge. «Wir können die geforderte 2-Meter-Abstandsregel nicht einhalten», sagt Betreiber Adrian Iten auf Anfrage. Auch sei es unrentabel, jemanden dafür einzusetzen, die Personendaten sämtlicher Gäste zu erfassen. Aber genau das verlangt das Schutzkonzept vom Branchenverband Swissgastro.