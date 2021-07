Colorismus-Streit um «In the Heights» – Viel zu weiss Das Filmmusical «In the Heights» von Lin-Manuel Miranda zeige nur hellhäutige Latinos, finden Kritiker. Das Problem heisst Colorismus. Pascal Blum

Eine Choreografie im Pool: Szene aus «In the Heights». Foto: Warner Bros. Pictures

Im Viertel Washington Heights in Manhattan leben junge Latinos, die alle toll singen, tanzen und breakdancen können. Wenn sie von ihren Träumen erzählen, dann geht es meistens darum, dass sie abhauen wollen. Aber wenn sie sich recht besinnen, dann ist es in Washington Heights eben doch am schönsten.

Mit «In the Heights» kommt endlich wieder ein fröhlicher Sommerfilm in die Schweizer Kinos. Das Musical machte den «Hamilton»-Schöpfer Lin-Manuel Miranda ursprünglich bekannt, und man darf sich auf diesen Energieschub freuen. Aber natürlich wird schon wieder über die Art gestritten, wie der Film die Gemeinschaft darstellt. Nur hellhäutige Latinos gebe es in den Hauptrollen zu sehen, während die Afro-Latinoamerikaner in den Hintergrund gedrängt würden, so die Kritik. Dabei würden die Washington Heights erst richtig ausmachen!