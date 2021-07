Wirtschaftliche Folgen der Pandemie – Viel weniger Berner

Härtefälle als erwartet Der Berner Wirtschaft geht es besser als erwartet. Die vom Kanton bereitgestellten Hilfsgelder wurden bisher nur zu einem Drittel beansprucht. Die Gründe. Mathias Streit

Die Gastrobranche traf Corona besonders hart. Trotzdem gibt es auch hier gewisse positive Ausnahmen. Foto: Adrian Moser

Bernische Unternehmen, die unter den Folgen der Pandemie leiden, erhalten vom Kanton Geld. Insgesamt 219 Millionen Franken sind für die sogenannte Härtefallhilfe reserviert. Der Bund beteiligt sich mit einer noch grösseren Summe. Nun zeigt sich aber: Das Interesse an den Geldern hält sich in Grenzen. Ist Corona für die bernische Wirtschaft weniger verheerend als zu Beginn befürchtet?

«Die Worst-Case-Annahmen haben sich zum Glück tatsächlich nicht bestätigt», sagt Christoph Ammann (SP). Der kantonale Wirtschaftsdirektor hat noch Anfang Jahr mit «6000 bis 10’000 Gesuchen» gerechnet. Ein deutlicher Unterschied zur heutigen Realität: Bis vergangene Woche gingen rund 3500 Gesuche beim Kanton ein. Wie ist das zu erklären? Einen möglichen Grund sieht Ammann in der verbesserten Wirtschaftslage. So zeigen jüngste Zahlen, dass die Arbeitslosenquote in der ganzen Schweiz schneller sinkt als erwartet. Diese Tendenz ist ein wichtiger Indikator für die verbesserte Konjunkturlage.