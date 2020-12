Shoppen in der Pandemie – Viel Volk und eine Demo – aber kein Chaos Bernerinnen und Berner suchten am Samstag trotz Pandemie das Einkaufserlebnis. Und gebeutelte Gastronomen warben mit Streikaktionen für rasche Hilfe. Simon Wälti

Beim Einkaufen in der Stadt Bern trugen praktisch alle wie vorgeschrieben eine Maske. Foto: Iris Andermatt

Am Samstagvormittag beim Einkaufen im Grossverteiler war das Kundenaufkommen durchwegs im grünen Bereich. Ein freundlicher Schüler anerbot sich sogar, beim Einpacken zu helfen. Er tat dies nicht nur aus christlicher Nächstenliebe, wie sich herausstellte, denn er wollte auch das «Wägeli» zurückbringen. So vollbrachte er nicht nur eine gute Tat, sondern konnte mit dem «Fränkli» auch sein Sackgeld aufbessern.

Am frühen Nachmittag in der Berner Innenstadt war die Lage dagegen eher unübersichtlich. Vor allem in den Erdgeschossen der grossen Warenhäuser wie Loeb, Ryfflihof oder Globus und unter den Lauben drängten sich die Leute beim Shopping, während das Einkaufserlebnis in den Etagen darüber weitgehend in geordneten Bahnen verlief. Am Samstag waren die Läden und Geschäfte wie auch schon in den vergangenen Wochen gut bis sehr gut besucht – aber chaotische Szenen blieben aus.