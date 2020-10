Verschärfte Schutzmassnahmen – Viel Unmut bei den Sportclubs von Bern Die bernischen Sportstadien dürfen ab sofort nicht mehr als 1000 Menschen einlassen. Berns Clubs sehen ihre Existenz bedroht. Sophie Reinhardt

Beim YB-Spiel gegen Vaduz waren noch über 1200 Fans im Stadion. Das ist nun nicht mehr möglich. Foto: Christian Pfander

Der Kanton Bern prescht vor und verbietet ab Montag Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern. Damit geht der Kanton Bern deutlich weiter als der Bundesrat, der am Sonntag ebenfalls verschärfte Massnahmen präsentierte. Grund für das Verbot von Grossveranstaltungen sei die Entwicklung der Fallzahlen im Kanton, die Auslastung der Intensivpflegeplätze mit Covid-Patienten in den Spitälern sowie die Auslastung des Contact-Tracing, teilt der Kanton am Sonntagnachmittag mit.

Betroffen vom Verbot sind vor allem die Berner Sportclubs in den obersten Spielklassen im Fussball und im Eishockey: der BSC Young Boys, der SC Bern, die SCL Tigers oder der EHC Biel. Diese trifft es hart, dass sie jetzt nur noch 1000 Fans an Heimspielen begrüssen dürfen. Laut dem Kommunikationschef der Berner Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, geht es beim Verbot von Grossveranstaltungen darum, die Ansteckungsgefahr inner- und ausserhalb der Sportstadien zu verringern. «Da kann das Schutzkonzept im Stadion noch so gut sein, bei Hin- und Rückreise und bei Einlass und Auslass der Besucher können die sozialen Distanzen nicht mehr so gut eingehalten werden», so Giebel.