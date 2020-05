Mahnwache gegen Corona-Massnahmen – Viel Polizei, kaum Demonstranten Zum wiederholten Male wurde in Bern zu einer illegalen Kundgebung aufgerufen. Die Polizei löste die Demonstration aber schon nach kurzer Zeit auf. Simon Wälti

An der Demonstration nahmen nur wenige Dutzend Demonstranten teil. Die Polizei kontrollierte sie und schickte sie weg. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch wenn die Einschränkungen zunehmend gelockert werden, demonstriert wird noch immer gegen die angebliche Corona-Diktatur, auch am Samstagnachmittag in Bern. Die Polizei markiert Präsenz, in den Gassen sind zahlreiche Einsatzfahrzeuge parkiert, auch vor dem Bundeshaus stehen Polizeiautos und mehrere weisse Kastenwagen. Der Bundesplatz ist abgesperrt, an den Ecken des Platzes, bei der Berner Kantonalbank und dem Café Fédéral, stehen Polizisten und beobachten das Geschehen. Vereinzelt sieht man Passanten, die sich zu überlegen scheinen, ob sie ein Transparent oder einen beschrifteten Karton aus dem Rucksack ziehen – oder ob sie sich lieber im Hintergrund halten sollen.