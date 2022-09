Rechtsstreit in Lyss – Viel Lärm um Kuhglockengeläut Im Seeland sorgen Kühe laut Behörden für «Aufwachreaktionen» und «Gefühlsduselei». Die zentrale Frage dabei: Brauchen Kuhglocken eine Baubewilligung? Simone Lippuner

Cartoon: Max Spring

In Lyss gibt es Menschen, die wegen Kühen nicht schlafen können. Deshalb haben sie reklamiert beim Chef der Kühe und bei den Chefs der Gemeinde. Doch weil diese nicht so recht wussten, was tun, haben sie diese Sache «in Sachen Lärmimmissionen durch Kuhglocken» zum Kanton weitergetragen. Der regelt das nun. Das wäre die Kurzfassung der Geschichte. Doch so einfach ist das nicht.