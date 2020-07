Der türkische Präsident Tayyip Erdogan will sich nicht mit einer Vermittlerrolle zwischen dem Mittleren Osten und Europa zufrieden geben. Foto: Reuters

Die Türkei setzt sich als De-facto-Protektoratsmacht militärisch, politisch und wirtschaftlich immer stärker im Bürgerkriegsland Libyen fest. Die international anerkannte libysche GNA-Regierung soll mit Ankara bereits ein Abkommen zur Truppenstationierung geschlossen haben. Die Vereinbarung soll den Bau türkischer Militärstützpunkte, die Ausbildung einer künftigen libyschen Armee und die Unterstützung aller Militäraktionen im derzeitigen Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land umfassen.

Recep Tayyip Erdogan sagt den Türken eine strahlende Zukunft voraus: Seit Jahrzehnten sei die Türkei nicht mehr so sehr als Führungsmacht wahrgenommen worden. Im Wochenrhythmus werden in den Medien selbst entwickelte Hightech-Waffen vorgestellt, für den Export und für die eigenen Kriege. Dazu werden militärische Erfolge gemeldet, aus Libyen, Syrien, dem Irak. An Sendungsbewusstsein fehlt es also nicht.

Erdogan wird nachgesagt, dass er die Türkei in der Vormachtrolle des früheren Osmanen-Reichs sehe.

Mit der Rolle einer Mittelmacht als Gelenk zweier Kontinente gibt sich dieser Präsident nicht zufrieden. Die mit dem Ende des Kalten Kriegs erwachsene Vermittlerrolle zwischen Europa, Nahost, dem Kaukasus und Zentralasien reicht nicht: Erdogan wird nachgesagt, dass er die Türkei im Kreis der islamischen Staaten in der Vormachtrolle des früheren Osmanen-Reichs sehe.

Das klingt nach «Make Turkey great again». Dazu passt, dass Ankara sich im weit entfernten Bürgerkriegsland Libyen festsetzt, mit der Pro-forma-Regierung ein Abkommen schliesst und deren Krieg fortsetzen will. Aber in fernen Ländern Krieg zu führen, ist keine Frage allein von Chuzpe und Sendungsbewusstsein, sondern auch von Infrastruktur, Truppen und vor allem von funktionierenden Nachschublinien quer über das Mittelmeer. Am Letzteren mangelt es der Türkei.