Hochdrucklagen brachten Nebel – Viel Grau in der Schweiz – und trotzdem ist die Sicht besser geworden Tage mit Bodennebel waren in den letzten Monaten zahlreich. In Basel gab es einen neuen Rekord. Im Vergleich zu früher gibt es aber weniger Nebeltage. Was steckt dahinter? Martin Läubli

Vevey am 1. Januar 2022: Die grauen Tage in der Schweiz haben von 1970 bis etwa 2000 insgesamt deutlich abgenommen, sind jedoch seither auf einem tieferen Niveau stabil. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Den einen drückt er auf die Stimmung, andere empfinden ihn als düster und beängstigend. Morgendlicher Bodennebel im Herbst und Winter kann ganz schön zermürben – vor allem wenn er hartnäckig hocken bleibt. Es gebe mehr Nebeltage, ist zuweilen zu hören. In Zürich, in Basel.

Das Wettergedächtnis lässt uns zwar oft im Stich, doch für das laufende Winterhalbjahr trifft der Eindruck zu: Seit Anfang September gab es gemäss Meteo Schweiz am Flughafen Zürich 42 Nebeltage. Der Rekord der letzten zwanzig Jahre liegt hier bei 47, erzielt im Jahr 2014. Allerdings rechnen die Meteorologen dabei bis Ende Februar. Der Spitzenwert kann also durchaus noch erreicht oder gar übertroffen werden.

Basel hingegen hat den Rekord bereits gebrochen: Die Messstation verzeichnete 34 Nebeltage; das ist ein deutlicher Höchstwert in der Statistik seit 2000. Auch hier sind es die herbstlichen Bedingungen, die öfters für die Nebelschwaden verantwortlich sind. Es geht hier um den Bodennebel, der so manchen Dichter zu romantischen und melancholischen Versen inspirierte.

Nüchterner geht es bei den Meteorologen zu und her: Bei einem klassischen Bodennebel sieht man weniger als 1000 Meter weit. So ist die Definition. Als Nebeltag wird dabei bereits verzeichnet, wenn an einem der drei Beobachtungstermine – Morgen, Mittag, Abend – Nebelschwaden vorliegen. Auch wenn sich der Nebel am frühen Vormittag auflöst und danach die Sonne scheint: Der Tag geht als Nebeltag in die Statistik ein. Hochnebel hingegen, der nicht am Boden aufliegt, sondern wie eine bleierne Kuppel die Sonnenstrahlen abhält, wird nicht gezählt.

Jeder dritte Tag Nebel

Der Flughafen in Zürich liegt zum Beispiel in einer Region, auf der der Nebel besonders oft lastet – gemäss der Statistik von Meteo Schweiz ist im Oktober an jedem dritten Tag mit Nebel zu rechnen. Auf der Alpensüdseite hingegen sind Nebeltage bedeutend seltener.

Es ist kein Zufall, dass vor allem der Herbst und Winter die Jahreszeit des Nebels ist. Von Mitte Oktober bis Ende Februar sind die Voraussetzungen am besten: Die Sonne steht tief, und die Sonneneinstrahlung ist schwach. Wenn es dann noch bei Hochdrucklagen klare Nächte gibt und praktisch windstill ist, kühlt sich die Luft ab. Und weil kalte Luft physikalisch bedingt weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann, erreicht sie bald einmal 100-prozentige Luftfeuchtigkeit – es bildet sich Nebel.

Die Landschaft des Schweizer Mittellandes ist prädestiniert für dichten Nebel, weil sie eingebettet zwischen dem Jura und den Alpen ein Becken bildet, in dem sich die Kaltluft sammelt. Solche Bedingungen sind offensichtlich in diesem Winterhalbjahr besonders oft vorgelegen. «Die Nebeltage passen zum Hochdruckwetter im vergangenen Herbst», sagt Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz. Knapp 50-mal konnten die Meteorologen eine Hochdrucklage ankündigen, die das Wetter in der Schweiz bestimmte.

Weniger Nebeltage

Wer nun denkt, die Zahl der Nebeltage sei in den letzten Jahren angestiegen, der erliegt einem falschen Eindruck. Seit dem Jahr 2000 schwanken die Tage, zeigen aber keinen Trend auf. Am «Nebelstandort» Zürich/Kloten war es in den letzten Jahren in den Herbstmonaten September bis November durchschnittlich an 24 Tagen neblig. Von 1971 bis 1990 waren es hingegen im Durchschnitt 30 Tage. Die grauen Tage haben von 1970 bis etwa 2000 insgesamt deutlich abgenommen, sind jedoch seither auf einem tieferen Niveau stabil.

«Für Bodennebel und Sichtweite ist der Einfluss der Luftqualität augenscheinlich.» Simon Scherrer, Meteo Schweiz

Diese Entwicklung ist in ganz Europa zu beobachten, wie holländische und französische Forscher bereits vor zwölf Jahren in einem Fachartikel in «Nature Geoscience» berichteten. Sie stellten an verschiedenen europäischen Flughäfen fest, dass sich ab 1976 über 30 Jahre die Zahl der Tage mit schlechter Sicht – weniger als zwei Kilometer – halbiert hat von 20 auf 10 Tage. «Für Bodennebel und Sichtweite ist der Einfluss der Luftqualität augenscheinlich», sagt Simon Scherrer von Meteo Schweiz. Die Abnahme lasse sich mit dem Rückgang der Schwefeldioxidemissionen erklären, schreiben die Autoren des Artikels im Fachmagazin.

Das ist plausibel. Die Schweiz zum Beispiel hat durch verschärfte gesetzliche Vorschriften – etwa schwefelarme Treibstoffe und Heizöle – den Ausstoss in den letzten Jahrzehnten flächendeckend auf ein gesundheitlich unproblematisches Niveau gesenkt. Die Massnahmen haben die Luftqualität massiv verbessert. Damit gibt es auch weniger Aerosole, Luftteilchen, an denen sich Wassertröpfchen und damit Nebel bilden können. Es gibt Nebelexperten, die sich auch vorstellen können, dass sich die fortschreitende Erderwärmung in der Abnahme der Nebeltage bemerkbar macht, weil der wärmere Boden die Luft in der Nacht nicht ausreichend abkühlt.

Komplizierter ist es bei Hochnebel, wenn eine Stratusbewölkung einen Deckel bildet, die Sicht jedoch gut ist. Die Meteorologen sprechen von einer Inversionslage, weil die Temperatur nicht wie gewöhnlich mit jedem Höhenmeter abnimmt, sondern in einer bestimmten Höhe ansteigt. Dort wo die Temperaturkurve einen Knick aufweist, liegt die Obergrenze des Hochnebels. Die Zahl der Aerosole mag bei Hochnebellagen auch eine Rolle spielen. «Der Einfluss der Wetterlagen ist aber wohl wichtiger», sagt Simon Scherrer.

Nebelfänger gegen Dürre Infos einblenden Nebelfänger am Mount Boutmezguida in Marokko. Foto: Wasser-Stiftung Nebel ist in manchen trockenen Bergregionen Lebensspender. Zum Beispiel in der Region um den Mount Boutmezguida im marokkanischen Antiatlas-Gebirge. Dort stehen seit einigen Jahren sogenannte Cloudfisher der deutschen Entwicklungsorganisation Wasser-Stiftung. Netze aus Kunststofffasern fangen die Myriaden von Wassertröpfchen im Nebel auf. Das gesammelte Nebelwasser steht für mehrere Dörfer und eine Schule als Trinkwasser und für die Bewässerung der Felder zur Verfügung. 1586 Quadratmeter Netzfläche sammeln gemäss Wasser-Stiftung gegen 37’000 Liter Wasser pro Nebeltag. Inzwischen stehen Nebelfänger auch in Südamerika und anderen Ländern Afrikas. (lae)

Er hat zusammen mit Yasmin Rosskopf Nebel und Hochnebel im Winterhalbjahr zwischen 1957 bis 2016 untersucht. Die Resultate zeigen, dass sich die schwankende Häufigkeit von Hochnebeltagen gut mit der Variabilität bestimmter Wetterlagen beschreiben lässt. Meistens handelt es sich um Hochdrucksysteme nahe der Schweiz mit einer östlichen, kalten Windströmung, die bei uns unter dem Begriff Bise bekannt ist. Einen Einfluss des Klimawandels können die Meteorologen bislang nicht feststellen, weil sich bei den Wetterlagen keine langfristige Veränderung beobachten lässt.

Die Nebelprognose gehört trotz den heute hoch entwickelten Vorhersagemethoden mit Supercomputern immer noch zu den grossen Herausforderungen der Meteorologen. Fragen, die uns interessieren, sind nur schwer zu beantworten. Wo sich Nebel bildet und wann er sich wieder auflöst, gibt es Bodennebel oder Hochnebel und vor allem: wo die Obergrenze zum schönen Wetter ist.

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos @mwlaeubli

Fehler gefunden?Jetzt melden.